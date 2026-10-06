Депутаты ЖК потребовали отчета о реализации законов о науке

В Жогорку Кенеше потребовали детально отчитаться о том, как в Кыргызстане исполняются законы "О науке" и "О Национальной академии наук КР". Депутатов интересует не только формальное выполнение законодательных норм, но и то, насколько эффективно используются выделяемые на науку бюджетные средства.

6 октября рабочая группа профильного комитета Жогорку Кенеша обсудила вопросы реализации законодательства в сфере науки, образования и инноваций. Отдельное внимание уделили финансированию исследований, материально-техническому оснащению научных учреждений и освоению бюджетных средств.

Рабочая группа была создана 15 июня 2026 года. Ее возглавляет депутат Токтобубу Ашымбаева. По ее словам, за прошедшие три с половиной месяца депутаты так и не получили всей необходимой информации, которая позволила бы оценить реальные результаты действия законов.

"Вы говорите об улучшении материально-технической базы, однако в последние годы наблюдается неосвоение финансовых средств. Наука должна вносить реальный вклад в развитие государства, экономики и социальной сферы", - заявила Ашымбаева.

Именно вопрос эффективности расходов стал одним из ключевых в обсуждении. Для депутатов важно понять, почему при наличии бюджетного финансирования часть средств остается неосвоенной и как это отражается на состоянии научной инфраструктуры и проведении исследований.

В заседании приняли участие представители государственных органов, высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов. Информацию об исполнении законов представили заместитель министра науки, высшего образования и инноваций Лира Сулайманова, президент Национальной академии наук Бекмамат Дженбаев и председатель Высшей аттестационной комиссии при министерстве Бекбосун Борубашов.

Председатель профильного комитета Ырысбек Атажанов подчеркнул необходимость системного контроля за реализацией законодательства в научной сфере.

Отдельно обсуждались вопросы развития научного потенциала Кыргызстана, финансирования научно-исследовательских работ и совершенствования механизмов реализации государственных социальных заказов.

Что хотят увидеть депутаты?

По итогам встречи государственным органам поручено предоставить рабочей группе подробную информацию об исполнении двух законов, в том числе данные о разработанных подзаконных нормативных актах.

Для парламента теперь важно получить не только перечень принятых документов, но и ответ на более практический вопрос: что изменилось в кыргызской науке после принятия соответствующего законодательства?

Если закон предусматривает развитие науки, финансирование исследований и укрепление материальной базы, то результатом должны становиться новые исследования, технологии, подготовленные специалисты и разработки, востребованные экономикой и обществом.

Именно поэтому парламентский контроль в данном случае выходит за рамки формальной отчетности. Речь идет о том, насколько государственные расходы на науку превращаются в конкретный результат для страны.