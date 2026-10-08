Зачем МЧС меняет кодексы и как это поможет спасти ледники Кыргызстана

В Кыргызстане предлагают законодательно усилить защиту ледников и одновременно упростить размещение гидрологических постов. МЧС республики вынесло на общественное обсуждение законопроект, меняющий нормы Водного и Земельного кодексов, а также закона "О гидрометеорологической деятельности".

Разработчики подчеркивают, что ледники играют ключевую роль в водной системе страны. Из-за их сокращения меняется вся ситуация с питьевой и поливной водой, что напрямую сказывается на жизни граждан.

Формально действующий Водный кодекс уже наделяет гидрометцентр полномочиями по охране ледников. Однако полноценного правового механизма для этой работы до сих пор нет.

Ледники хотят мониторить системно

Документ предлагает внедрить системный мониторинг: проводить регулярные экспедиции, аналитические оценки и координировать работу профильных ведомств. В результате в стране должна появиться единая государственная база данных. Это позволит формировать долгосрочные прогнозы и своевременно принимать меры для замедления таяния.

Отдельное внимание уделено загрязнению ледников в зонах активного туризма, добычи полезных ископаемых и вдоль транспортных магистралей. Сегодня наблюдение за опасными процессами в горах остается разрозненным, что затрудняет взаимодействие МЧС, экологов и местных властей.

Зачем нужны гидропосты?

Вторая ключевая часть инициативы касается государственной наблюдательной сети. Постоянные гидрологические станции и посты необходимы для учета водных ресурсов, составления водного кадастра и предупреждения о стихийных бедствиях.

Однако сейчас гидропосты столкнулись с правовым тупиком. Стационарный пункт требует участка земли, но в Земельном кодексе нет отдельного механизма предоставления участков под такие объекты.

Почему проблема касается сельхозземель?

Ситуация усложняется, когда пост нужно поставить на орошаемой пашне или землях сельхозназначения, ведь на их трансформацию действует мораторий. При этом установить прибор в другом месте нельзя - он должен находиться строго у реки или канала. В результате оформить участок оказывается крайне сложно, из-за чего многолетние ряды наблюдений прерываются, а качество прогнозов падает.

Землю предлагают давать бесплатно

Для решения проблемы МЧС предлагает передавать государственные земли под гидропосты в бессрочное и безвозмездное пользование. Причем разрешить это независимо от категории земель, но с жестким ограничением: использовать участок можно будет только для обслуживания станции. Перевод сельхозугодий в другую категорию при этом оформлять не придется, так как речь идет о размещении элемента государственной безопасности, а не коммерческой стройке.

Что изменится в Водном кодексе?

В Водном кодекс также введут четкие понятия гидрологических станций и постов, официально закрепив их статус и задачи.

Почему это важно для Кыргызстана?

Принятие законопроекта позволит решить сразу две задачи: страна получит понятный механизм защиты ледников и устранит бюрократические барьеры для учета водных запасов. В условиях глобального изменения климата это вопрос не просто экологии, а национальной и водной безопасности Кыргызстана.