Бишкекские самбисты завоевали три медали на чемпионате мира в Греции

Воспитанники Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва (СДЮШОР) по спортивным единоборствам Департамента физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкек успешно выступили на чемпионате мира по самбо, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Престижный мировой турнир прошел с 1 по 4 октября в городе Салоники (Греция). В составе сборной столицы бишкекские спортсмены завоевали три медали разного достоинства:

Дастан Исаков завоевал золотую медаль и титул чемпиона мира в боевом самбо (весовая категория до 64 кг);

Султан Жолболдуев стал серебряным призером чемпионата мира среди кадетов (весовая категория до 58 кг);

Илья Сухинин завоевал бронзовую медаль среди кадетов в категории свыше 98 кг.

Мэрия столицы и профильный департамент поздравляют спортсменов и их тренеров с отличным результатом, желают новых ярких побед и высоких спортивных достижений на международной арене!