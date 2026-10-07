В Кыргызстане ликвидируют 35 компаний из-за санкционных рисков

В Кыргызстане инициирована процедура принудительной ликвидации порядка 35 юридических лиц, деятельность которых связана с повышенными санкционными и комплаенс-рисками, сообщает пресс-служба Министерства экономики и коммерции КР.

Решение о необходимости прекращения деятельности данных организаций было принято 5 октября 2026 года в ходе рабочего совещания межведомственной рабочей группы под председательством Специального представителя Президента КР по особым поручениям Бакыта Сыдыкова. В заседании приняли участие представители государственных органов, Национального банка и коммерческих банков страны.

Главной целью мер является предотвращение вовлечения банковской системы Кыргызстана в операции, имеющие признаки обхода международных санкционных ограничений. Ранее, 2 октября, в рамках этой же работы уже было принято решение о прекращении деятельности 16 компаний.

С учётом усиления международных санкционных режимов и повышенного внимания зарубежных партнёров, Министерство экономики и коммерции КР направило в Министерство юстиции мотивированное обращение об инициировании процедуры принудительной ликвидации указанных хозяйствующих субъектов в установленном законодательством порядке.

В ведомстве подчеркнули, что продолжат работу по совершенствованию межведомственного взаимодействия и принятию комплексных мер, направленных на снижение санкционных рисков и защиту экономических интересов Кыргызской Республики.