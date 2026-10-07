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Турция и Пакистан направят военные контингенты в Саудовскую Аравию

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Турция и Пакистан отправят свои войска в Саудовскую Аравию для оказания военной помощи. Договорённость о срочной переброске подразделений была достигнута по итогам внеочередных переговоров представителей трёх государств, состоявшихся в Эр-Рияде на фоне эскалации конфликта с йеменским движением "Ансар Алла".

В совместном заявлении участники встречи выступили с резкой критикой атак на гражданские объекты, экономическую инфраструктуру и населённые пункты королевства, а также осудили угрозы святыням в Мекке и Медине. При этом авторы документа воздержались от прямого упоминания конкретных организаторов этих нападений.

Принятые меры стали первым практическим шагом в рамках соглашения о коллективной безопасности - "Мекканского пакта", заключённого 7 августа 2026 года. Документ функционирует по аналогии со статьёй 5 Устава НАТО: нападение на одну из сторон расценивается как агрессия против всех членов союза.

Несмотря на то, что в официальном коммюнике напрямую не называются йеменские хуситы, международные наблюдатели связывают экстренный запуск оборонного механизма с их ударами с применением ракет и беспилотников по объектам компании Aramco, саудовским аэропортам и судоходным маршрутам.

Созданный блок объединил крупнейшие военные ресурсы региона: турецкие ВС, являющиеся второй по численности армией НАТО, единственное в исламском мире ядерное государство - Пакистан, а также Эр-Рияд. Данные о численности направляемого контингента и характере предстоящих задач пока не разглашаются.


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URL: https://www.vb.kg/462105
Теги:
Пакистан, Саудовская Аравия, Турция, армия, Помощь
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