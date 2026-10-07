Погода
$ 87.42 - 87.83
€ 97.85 - 98.85

Индия передала в дар Минобороны Кыргызстана мобильный стрелковый тир

244  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Посол Индии в Кыргызской Республике Бирендер Сингх Ядав и военный атташе, полковник Панкадж Шарма посетили Военный институт Вооруженных сил Кыргызстана и передали в дар контейнеризированный трубчатый стрелковый тир заместителю министра обороны, полковнику Азизбеку Байбалаеву.

Как сообщили в посольстве, стрелковый тир передан по запросу Министерства обороны нашей страны в рамках технической помощи со стороны Индии. Груз был доставлен в Бишкек специальным воздушным судном в августе.

Контейнеризированный трубчатый стрелковый тир произведен индийской компанией Zen Technologies Limited и является первоклассным тиром для боевых стрельб с проверенной эффективностью. Тир помещен в 40-футовый мобильный контейнер, обеспечивающий имитацию мишеней на расстоянии от 25 до 300 метров. Он состоит из центрального блока управления, умной системы мишеней, пулеулавливателя, вентиляционной и зрительной систем, системы звуковой изоляции, модулей анализа результатов огневой подготовки и разбора действий. Разнообразные огневые упражнения включают в себя стрельбу на кучность, по статичным, появляющимся и вращающимся мишеням, скоростную стрельбу, ежегодный квалификационный курс стрельб и ночные стрельбы. После ввода в эксплуатацию ресурс каждой стрелковой полосы составляет 60 тысяч выстрелов, после чего она может быть восстановлена путем замены камерных пластин.

Контейнеризированный трубчатый стрелковый отвечает требованиям систем безопасности и экологическим стандартам, а также позволяет вести стрельбу в любых погодных условиях.

Сейчас в Военном институте готовят инфраструктуру и устанавливают тир. После монтажа специалисты Zen Technologies Limited проведут соответствующее обучение для кыргызских военнослужащих.

Ранее Его Превосходительство г-н Раджнатх Сингх, министр обороны Индии, передал на безвозмездной основе медицинские модули для оказания травматологической помощи BHISHM Cubes генерал-майору Руслану Мукамбетову, министру обороны Кыргызстана, во время их встречи на полях совещания министров обороны государств-членов ШОС в апреле этого года. А в марте текущего года Министерству обороны Кыргызстана были переданы в дар 24 компьютера (по 12 компьютеров в IT-центры Военного института Вооруженных сил и в/ч 36806 в Оше) с последующей установкой программного обеспечения для военного моделирования.

Передача стрелкового тира является еще одним значительным шагом для укрепления военного и военно-технического сотрудничества между Индией и Кыргызстаном и свидетельствует о продолжающейся поддержке Индии в наращивании потенциала Вооруженных сил нашей страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462107
Теги:
Индия, Кыргызстан, Вооруженные силы, Помощь, посол, Министерство обороны
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  