Индия передала в дар Минобороны Кыргызстана мобильный стрелковый тир

Посол Индии в Кыргызской Республике Бирендер Сингх Ядав и военный атташе, полковник Панкадж Шарма посетили Военный институт Вооруженных сил Кыргызстана и передали в дар контейнеризированный трубчатый стрелковый тир заместителю министра обороны, полковнику Азизбеку Байбалаеву.

Как сообщили в посольстве, стрелковый тир передан по запросу Министерства обороны нашей страны в рамках технической помощи со стороны Индии. Груз был доставлен в Бишкек специальным воздушным судном в августе.

Контейнеризированный трубчатый стрелковый тир произведен индийской компанией Zen Technologies Limited и является первоклассным тиром для боевых стрельб с проверенной эффективностью. Тир помещен в 40-футовый мобильный контейнер, обеспечивающий имитацию мишеней на расстоянии от 25 до 300 метров. Он состоит из центрального блока управления, умной системы мишеней, пулеулавливателя, вентиляционной и зрительной систем, системы звуковой изоляции, модулей анализа результатов огневой подготовки и разбора действий. Разнообразные огневые упражнения включают в себя стрельбу на кучность, по статичным, появляющимся и вращающимся мишеням, скоростную стрельбу, ежегодный квалификационный курс стрельб и ночные стрельбы. После ввода в эксплуатацию ресурс каждой стрелковой полосы составляет 60 тысяч выстрелов, после чего она может быть восстановлена путем замены камерных пластин.

Контейнеризированный трубчатый стрелковый отвечает требованиям систем безопасности и экологическим стандартам, а также позволяет вести стрельбу в любых погодных условиях.

Сейчас в Военном институте готовят инфраструктуру и устанавливают тир. После монтажа специалисты Zen Technologies Limited проведут соответствующее обучение для кыргызских военнослужащих.

Ранее Его Превосходительство г-н Раджнатх Сингх, министр обороны Индии, передал на безвозмездной основе медицинские модули для оказания травматологической помощи BHISHM Cubes генерал-майору Руслану Мукамбетову, министру обороны Кыргызстана, во время их встречи на полях совещания министров обороны государств-членов ШОС в апреле этого года. А в марте текущего года Министерству обороны Кыргызстана были переданы в дар 24 компьютера (по 12 компьютеров в IT-центры Военного института Вооруженных сил и в/ч 36806 в Оше) с последующей установкой программного обеспечения для военного моделирования.

Передача стрелкового тира является еще одним значительным шагом для укрепления военного и военно-технического сотрудничества между Индией и Кыргызстаном и свидетельствует о продолжающейся поддержке Индии в наращивании потенциала Вооруженных сил нашей страны.