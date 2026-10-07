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Элдос Мурзабеков вошел в судейскую бригаду матча сборных России и Намибии

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанский ассистент арбитра Элдос Мурзабеков принял участие в обслуживании товарищеского матча между национальными сборными России и Намибии.

Встреча состоялась 3 октября. Матч обслуживала международная судейская бригада во главе с арбитром из Узбекистана. Мурзабеков работал в качестве линейного судьи (ассистента главного арбитра).

Работа на матче национальных сборных стала для отечественного специалиста отличной возможностью получить ценный международный опыт.

Назначение кыргызстанских судей на встречи подобного уровня подтверждает их востребованность и растущий авторитет на международной арене.


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URL: https://www.vb.kg/462113
Теги:
судья, футбол, Кыргызстан
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