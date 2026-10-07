В Бишкеке за вредные выбросы авто оштрафовали почти на 2 млн сомов

С начала года в Бишкеке за превышение установленных норм выбросов вредных веществ от автотранспорта составлено 150 протоколов. Общая сумма наложенных штрафов составила 1 млн 939 тыс. 500 сомов. Об этом сообщили в Службе экологического и технического надзора при Минприроды.

Рейдовые мероприятия проводились совместно с Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения.

Во время одного из последних рейдов специалисты проверили 10 автомобилей. У двух из них выявили превышение установленных нормативов по объёму выхлопных газов. В отношении нарушителей приняты меры в соответствии с Кодексом о правонарушениях и наложены штрафы.

В ведомстве отметили, что рейды проводятся для улучшения качества атмосферного воздуха и снижения объёма вредных выбросов в Бишкеке.

Кроме того, специалисты проводят профилактические мероприятия по недопущению продажи, хранения и использования в столице мелкофракционного угля фракции 0–13 мм.

Сейчас в Бишкеке работают 11 угольных баз и 33 стационарных пункта продажи угля. Ранее специалисты провели 21 рейд и разъяснительную работу с 31 продавцом угля.