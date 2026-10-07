Где и когда в Бишкеке выберут делегатов на Народный курултай (список)

С 8 по 15 октября во всех четырех районах Бишкека пройдут собрания жителей по выборам представителей на собрание местного сообщества столицы. В дальнейшем из 500 представителей будут избраны 72 делегата от Бишкека для участия в V Народном курултае.

Как сообщили в мэрии Бишкека, подготовка проводится в соответствии с указом президента Кыргызстана от 3 сентября 2026 года № 309 "О проведении очередного V Народного Курултая". Утверждены план мероприятий и график проведения собраний.

Ленинский район

МТУ № 101 – 8 октября в 17:00, школа № 50, ул. Месароша, 1;

МТУ № 102 – 9 октября в 17:00, школа № 40, ул. Каховская, 7;

МТУ № 103 – 12 октября в 17:00, школа № 96, жилмассив Ак-Ордо, ул. Каркыра, 93а;

МТУ № 104 – 10 октября в 17:00, школа № 79, ул. Эр-Тайлак, 75;

МТУ № 105 – 12 октября в 17:00, школа № 68, ул. Токтогула, 220;

МТУ № 106 – 13 октября в 17:00, школа № 118, ул. Деповская, 71;

МТУ № 107 – 14 октября в 17:00, здание МТУ № 107, ул. Гагарина, 6а, село Джал;

МТУ № 108 – 14 октября в 17:00, школа № 58, ул. Восточная, 2;

МТУ № 109 – 15 октября в 17:00, школа № 104, село Новопавловка, ул. Р. Ашырматова, 25/2.

Свердловский район

МТУ № 301 – 14 октября в 17:00, школа № 66, жилмассив Восток-5, квартал № 1/а;

МТУ № 302 – 9 октября в 17:00, школа № 23 имени И. В. Гёте, пр. Жибек Жолу, 725;

МТУ № 303 – 9 октября в 17:00, школа № 10, ул. А. Усенбаева, 164;

МТУ № 303 – 12 октября в 17:00, школа № 46, ул. Сеченова, 46;

МТУ № 304 – 12 октября в 17:00, школа № 32, жилмассив "Красный Строитель", ул. Дубосековская, 39/а;

МТУ № 305 – 10 октября в 17:00, школа № 43, жилмассив "Ак-Бата", 3-я улица;

МТУ № 305 – 11 октября в 11:00, школа № 21, жилмассив "Эне-Сай", ул. Култегина, 1;

МТУ № 306 – 10 октября в 17:00, школа № 5, село Аламедин, ул. Гоголя, 145;

МТУ № 307 – 9 октября в 17:00, школа № 105 имени Ж. Касымбаевой, ул. Школьная, 4;

МТУ № 308 – 11 октября в 17:00, школа № 38 имени Р. Шукурбекова, микрорайон Аламедин-1, 38/1.

Октябрьский район

МТУ № 401 – 8 октября в 14:00, школа № 63, 11-й микрорайон, 9/1;

МТУ № 402 – 9 октября в 17:00, школа № 62, 10-й микрорайон, ул. Саманчина, 10а;

МТУ № 403 – 10 октября в 11:00, школа № 39, 6-й микрорайон, 4/1;

МТУ № 404 – 12 октября в 16:00, школа № 37, ул. Скрябина, 72;

МТУ № 405 – 13 октября в 11:00, школа № 88, жилмассив Кок-Жар, ул. Санжыра, 1;

МТУ № 406 – 14 октября в 10:00, школа № 100, жилмассив Рухий Мурас, 4-я улица, 55/1;

МТУ № 407 – 15 октября в 14:00, школа № 71, 12-й микрорайон, 23/1.

Первомайский район

МТУ № 201 – 8 октября в 12:00, школа № 29, ул. Максима Горького, 144;

МТУ № 202 – 8 октября в 15:00, школа № 75, ул. К. Баялинова, 124;

МТУ № 203 – 9 октября в 16:00, школа № 78, жилмассив Көлмө, ул. Кенеш, 45/1;

МТУ № 204 – 9 октября в 14:00, школа № 83, жилмассив Касым, ул. Патриса Лумумбы, 9;

МТУ № 205 – 12 октября в 15:00, школа № 101, жилмассив Ак-Босого, ул. Профессора Зимы, 184/1;

МТУ № 206 – 12 октября в 14:00, средняя школа, село Озерное, ул. Школьная, 7;

МТУ № 207 – 13 октября в 16:00, Дом культуры, село Маевка, ул. Школьная, 86;

МТУ № 208 – 14 октября в 15:00, Дом культуры, село Маевка, ул. Школьная, 86.