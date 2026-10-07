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В Бишкеке частично закроют проезд через ж/д переезд на улице Асаналиева

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В Бишкеке с 8 по 11 октября временно ограничат движение автотранспорта через железнодорожный переезд на улице Асаналиева. Ограничения будут действовать в ночное время с 21:00 до 06:00.

Как сообщили в ГП "Кыргыз темир жолу" при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызстана, ограничения связаны с заменой устройства заграждения переезда на 3778-м километре участка Бишкек-1 - Бишкек-2.

Проезд через железнодорожный переезд будет закрываться частично. Работы проведут поэтапно: сначала перекроют одну сторону проезжей части, после их завершения - другую.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута и соблюдать требования дорожных знаков.


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URL: https://www.vb.kg/462117
Теги:
дороги, железная дорога, Бишкек, автомобили, Кыргыз темир жолу
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