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В Бишкеке три дня будет проходить фестиваль анимации Toon Dook

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- Назгуль Абдыразакова
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С 9 по 11 октября в Бишкеке пройдет II Международный фестиваль анимации Toon Dook. В программе – показы анимационных работ из Кыргызстана и других стран, мастер-классы, лекции, творческие встречи и дискуссии. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

Фестиваль объединит кыргызстанских и зарубежных авторов, профессионалов индустрии, студентов творческих специальностей и любителей анимации.

Среди приглашенных зарубежных экспертов – канадский режиссер и аниматор Роберт Вэлли, работавший над анимационным проектом Netflix "Love, Death & Robots", художественный директор Международного фестиваля анимационных фильмов в Штутгарте (ITFS) Аннегрет Рихтер и французский режиссер-аниматор Жан-Кристоф Роже.

Особое внимание организаторы намерены уделить поддержке молодых авторов и развитию анимационной индустрии в Центральной Азии. Участники смогут представить свои проекты, получить обратную связь от экспертов и установить профессиональные контакты.

Toon Dook позиционируется как международная площадка для демонстрации анимационных работ, профессионального обмена и поддержки молодых авторов. Фестиваль направлен на развитие анимационной и других творческих индустрий, укрепление международных культурных связей и популяризацию современной анимации.

Фестиваль проводится при поддержке Департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана, Гёте-Института и посольства Франции.

Посетить мероприятия смогут все желающие.


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URL: https://www.vb.kg/462118
Теги:
Канада, фестиваль, Франция, Бишкек, Кыргызстан, Министерство культуры и туризма
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