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Предприятие в Новопокровке оштрафовали на 23 тысячи сомов за сжигание мусор

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В селе Новопокровка Ысык-Атинского района предприятие оштрафовали на 23 тысячи сомов за сжигание мусора и сухой растительности. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана.

Нарушение выявили после видеообращения местного жителя. Сотрудники Чуйского регионального управления Службы экологического и технического надзора выехали на место и провели проверку.

На территории предприятия был установлен факт сжигания мусора, сухой травы, листьев и других отходов.

В отношении руководства предприятия в соответствии с Кодексом о правонарушениях наложен штраф в размере 23 тысяч сомов.

Кроме того, с руководством провели разъяснительную работу о недопустимости сжигания отходов и необходимости соблюдения требований экологической безопасности.


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URL: https://www.vb.kg/462122
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