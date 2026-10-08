В КНР скончалась Го Сюлань - одна из последних выживших в Нанкинской резне

В Китае на 95-м году жизни скончалась Го Сюлань, очевидица массовых убийств мирных жителей во время Второй мировой войны. Об этом сообщил Мемориальный музей памяти жертв Нанкинской резни.

На сегодняшний день в официальном списке свидетелей трагедии 1937 года остаются всего 20 человек.

Когда японские войска захватили китайский город Нанкин, Го Сюлань было всего пять лет. Девочке удалось выжить в бомбоубежище, где укрывались более сотни местных жителей, включая ее родителей и сестер. Солдаты обнаружили укрытие на звук детского плача и расстреляли находившихся там людей из пулеметов.

Ребенок пролежал без движения среди погибших около получаса. Когда захватчики ушли, пятилетняя девочка обнаружила, что вся ее семья - отец, мать и младшая сестра - погибла.

Нанкинская резня 1937 года считается одной из самых кровавых страниц восточноазиатского театра Второй мировой войны. После захвата города оккупационными войсками за несколько недель были уничтожены, по разным оценкам, более 300 тысяч мирных граждан и китайских военнопленных.