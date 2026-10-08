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Фильм "Добро пожаловать в ресторан "Лун" выдвинут на премию "Оскар"

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Китайский художественный фильм "Добро пожаловать в ресторан "Лун" официально вошел в гонку за премию "Оскар" в категории "Лучший международный фильм". Картина режиссера Вэнь Муе с популярным актером Шэнь Тэном в ключевой роли уже стала громким событием мирового кинематографа, заработав в прокате свыше 2,3 миллиарда юаней.

Сюжет ленты строится вокруг истории китайского кулинара Сюй Фу, который в поисках лучшей доли для своей семьи отправляется на Ближний Восток. Вместе с новообретенным компаньоном шеф-повар запускает собственное заведение, где традиционные блюда становятся для героев не просто средством заработка, но и универсальным языком для диалога с местной культурой. Однако мирное течение жизни персонажей прерывается с началом боевых действий в регионе.

Критики и зрители отмечают, что проекту удалось соединить уютную гастрономическую атмосферу с глубокой драматической антивоенной проблематикой, благодаря чему картина получила не только высокую кассу, но и широкий общественный резонанс.


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URL: https://www.vb.kg/462133
Теги:
кино, Китай, награда
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