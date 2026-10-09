В Караколе открыли новый Молодежный центр

В Караколе заработали Молодёжный центр площадью почти 400 квадратных метров и новое образовательное пространство при городской библиотеке. Площадки созданы для обучения, профессионального роста, работы над стартапами и взаимодействия молодёжи с органами местного самоуправления. Для города, где проживает более 20 тысяч молодых людей, эти объекты стали первыми крупными центрами подобного формата.

Общий объём инвестиций в оба объекта составил порядка 495 тысяч долларов США. Основную часть расходов взяла на себя мэрия Каракола, направив из муниципального бюджета 414 тысяч долларов на строительство библиотеки и ремонт здания Молодёжного центра. Внутреннюю отделку, меблировку, поставку IT-оборудования и оснащение помещений профинансировала Российская Федерация в рамках проекта ПРООН, выделив более 81 тысячи долларов.

На церемонии открытия первый заместитель министра культуры, информации и молодёжной политики КР Союзбек Надырбеков подчеркнул значимость инвестиций в подрастающее поколение:

"Для Кыргызской Республики молодёжь является важнейшим ресурсом развития. Поэтому наша общая задача заключается не только в том, чтобы говорить о будущем молодого поколения, но и в том, чтобы уже сегодня создавать для него необходимые условия для получения качественного образования, профессионального роста и реализации своего потенциала".

Заместитель Постоянного представителя ПРООН в Кыргызстане Патрик Хаверман отметил, что центр станет инклюзивной площадкой для получения знаний в сфере предпринимательства, инноваций и гражданского участия:

"Центр станет устойчивой площадкой, способствующей формированию нового поколения талантливых молодых лидеров, новаторов и предпринимателей, которые будут вносить вклад в укрепление и развитие сплочённых сообществ".

Первый секретарь Посольства РФ в КР Алексей Пойда напомнил, что Россия традиционно выступает ключевым донором проектной работы агентств ООН в республике, направив в 2025 году около 12 млн долларов:

"Открытие Молодёжного центра в Караколе - это вклад России в развитие системы образования и воспитания молодого поколения кыргызстанцев. Рассчитываем, что здесь будут организованы курсы по востребованным направлениям, а центр станет точкой притяжения молодых талантов".

Новое учреждение в Караколе вошло в общенациональную сеть из 13 молодёжных центров, открываемых по всей республике. Ранее в этом году аналогичные площадки заработали в Чуйской области, Баткене, Оше и Манасе.