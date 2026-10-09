Цюй Дунъюй: Инновации - от инвестиций к результатам

Несмотря на стремительный развитие агротехнологий, проблема мирового голода остается острой: в 2025 году с нехваткой еды столкнулись 645 миллионов человек. В своей статье, приуроченной к Всемирному дню продовольствия, Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй подчеркивает, что победить этот кризис мешает не дефицит научных разработок, а их недоступность для обычных фермеров. Глава организации объясняет, как сделать инновации простыми, экономически выгодными и адаптированными к реальным потребностям сельхозпроизводителей:

"Голод - отнюдь не неизбежное явление. В мире уже сейчас имеется немало ресурсов, инструментов, технологий и знаний, необходимых для обеспечения всеобщей продовольственной безопасности. Тем не менее в 2025 году от голода по-прежнему страдали 645 млн человек, а примерно каждый третий житель планеты не мог позволить себе здоровое питание.

И хотя сегодня экономика и общественный строй многих стран претерпевают кардинальные изменения благодаря научным достижениям и новым технологиям, инновации, с помощью которых люди по всему миру могли бы повысить эффективность производства, получить доступ к питательным пищевым продуктам, улучшить свои условия жизни и укрепить свою устойчивость к внешним воздействиям, остаются недостижимыми.

Проблема заключается не в нехватке инноваций, а в том, что они не получают достаточно широкого применения.

Проверенные решения следует использовать в качестве основы для разработки адаптированных к местным условиям и экономически доступных технологий, в которые можно было бы вкладывать средства, с тем чтобы фермеры и агропродовольственные предприятия внедряли их для продолжительного использования в широких масштабах.

Именно этому вопросу будет уделяться основное внимание в ходе Всемирного дня продовольствия, который в этом году посвящён теме "Инновации сегодня - обеспеченность продовольствием завтра".

В основе преобразования агропродовольственных систем лежит всеобъемлющий подход, предусматривающий осуществление усилий по четырём направлениям улучшений: улучшение производства, улучшение качества питания, улучшение состояния окружающей среды и улучшение качества жизни с соблюдением принципа "никто не должен остаться без внимания".

От цифровых технологий до ветеринарного надзора

В частности, цифровые консультационные услуги обеспечивают фермерам доступ к прогнозам погоды, информации о рыночных ценах и индивидуальным рекомендациям, с помощью которых они могут принимать более обоснованные решения по вопросам посева, управления хозяйством и сбыта продукции.

Системы ветеринарного надзора и раннего оповещения позволяют заблаговременно выявлять возникающие угрозы. Благодаря этому у ветеринарных служб и животноводов появляется возможность принять меры ещё до того, как произойдёт вспышка болезни.

Датчики влажности и содержания питательных веществ в почве и системы прецизионного орошения дают фермерам возможность повысить эффективность использования ресурсов и факторов производства.

Спутниковые и геопространственные инструменты позволяют странам осуществлять мониторинг лесов и изменений характера землепользования.

Кроме того, у правительств есть возможность использовать более качественные рыночные данные и системы раннего оповещения, чтобы предупреждать появление факторов, негативно влияющих на продовольственные цены, поставки и торговлю, а также ускорить темпы реагирования.

Знания фермеров - тоже источник инноваций

Из поколения в поколение фермеры, коренные народы и местные общины занимаются сохранением и выведением сортов сельскохозяйственных культур, добывают воду и рационально используют ограниченные водные ресурсы, заботятся о почвах и управляют ландшафтами и биоразнообразием.

Сельскохозяйственные системы, опирающиеся на их знания и методы ведения хозяйства, в настоящее время получают признание и поддержку в рамках программы ФАО "Системы сельскохозяйственного наследия мирового значения" (ГИАХС).

Эти знания и сегодня остаются важным источником инноваций, в том числе в сочетании с достижениями современной науки и технологиями, помогая производителям адаптироваться к меняющимся климатическим и экологическим условиям.

Вместе с тем доказавшие свою действенность инновации слишком часто остаются физически или экономически недоступными для фермеров или оказываются в недостаточной мере адаптированы к местным условиям ведения сельского хозяйства.

Миллионы мелких производителей, включая женщин и молодёжь, по-прежнему сталкиваются с ограниченным доступом к финансированию, технологиям, инфраструктуре, информации, рынкам и средствам связи. Это напрямую сказывается на внедрении инноваций и расширении масштабов их применения.

Главный вопрос - как довести инновации до фермера

Для устранения этого разрыва необходимо укреплять взаимосвязи между наукой, инновациями и их практическим внедрением в рамках совместной работы с учреждениями, правительствами, частным сектором, организациями производителей и общинами.

ФАО также применяет новаторские подходы к организации этой работы, в том числе с использованием общих цифровых платформ, государственных систем распространения сельскохозяйственных знаний, кооперативов и других механизмов, позволяющих снизить затраты на получение доступа к инновациям и расширить круг их пользователей.

Разработка решений в рамках взаимодействия с пользователями обеспечивает гарантии того, что инновации будут отвечать местным потребностям, будут технически жизнеспособными и рентабельными, а также будут иметь больше шансов на внедрение и продолжительное использование в широких масштабах.

Инвестиции должны идти вслед за инновациями

Сельскохозяйственные исследования повсеместно считаются одним из самых высокодоходных направлений инвестиций, связанных с развитием сельских районов.

Увеличение объёмов инвестиций должно сопровождаться развитием инфраструктуры, учреждений, навыков и партнёрских связей, необходимых для расширения масштабов внедрения доказавших свою действенность инноваций.

Внедрение инновационных методов будет иметь решающее значение для сокращения экологического следа агропродовольственных систем, на долю которых приходится около трети глобальных выбросов парниковых газов и, согласно оценкам, более 70 процентов общемирового забора пресной воды.

Это также имеет решающее значение с точки зрения содействия фермерам и другим производителям в адаптации к экстремальным климатическим явлениям.

Что могут сделать государства и бизнес

Инновации должны адаптироваться с учётом местных реалий и потребностей, опираться на соответствующие меры политики и подкрепляться долгосрочными инвестициями.

Правительства могут создавать благоприятные условия для внедрения инноваций и инвестировать в научные исследования, инфраструктуру и службы распространения знаний и опыта.

Предприятия могут воплощать имеющиеся идеи в экономически доступные продукты и услуги.

Производители и общины, в свою очередь, могут делиться знаниями, необходимыми для того, чтобы эти идеи работали на практике и приносили результаты.

Эти вопросы не менее важны и для крупных промышленно развитых стран.

Так, с помощью более качественных данных и аналитических инструментов можно прогнозировать возможные сбои в поставках и выявлять новые риски в условиях усложнения процессов на продовольственных рынках.

Инновации могут способствовать укреплению товаропроводящих цепочек, обеспечению конкурентоспособности и защите потребителей в тех случаях, когда происходящие в каком-либо регионе мира потрясения влияют на продовольственные цены и наличие продовольствия в других регионах.

При этом внедрение инноваций приносит результаты только тогда, когда на их основе можно создавать проекты, удовлетворяющие критериям инвестиционного и банковского финансирования.

Для этого необходимо задействовать науку и технологии для выработки продуманных проектных решений, жизнеспособных бизнес-моделей, инструментов распределения рисков и механизмов государственного и частного финансирования.

Это позволяет перейти от опробования перспективных решений в рамках пилотных проектов к их реализации в промышленном масштабе - в целях получения ощутимых экономических, социальных и экологических результатов.

Каждый новый урожай начинается с уже накопленных знаний

Каждый новый урожай вырастает благодаря тому, что было создано ранее. Каждое новое достижение опирается на знания - накопленные и новые.

Когда инновации становятся доступными для нуждающихся в них людей и общин и начинают обслуживать их интересы, они закладывают основу урожая, чтобы в будущем накормить весь мир".