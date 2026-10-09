Четыре страны ОТГ подписали соглашение о сотрудничестве в космосе

Азербайджан, Казахстан, Турция и Узбекистан договорились развивать совместные проекты в сфере спутников, космических технологий и подготовки специалистов. Кыргызстан в числе подписантов документа не указан.

Азербайджан, Казахстан, Турция и Узбекистан 6 октября подписали Рамочный первоначальный контракт по развитию потенциала сотрудничества в космической отрасли в рамках Организации тюркских государств (ОТГ). Об этом сообщается на сайте ОТГ.

Документ подписан на полях 77-го Международного астронавтического конгресса (IAC), который проходит 5–9 октября в Анталье, Турция.

Соглашение направлено на укрепление институционального сотрудничества стран ОТГ в сфере космических технологий, разработки спутников, исследований, промышленной кооперации и развития кадрового потенциала.

Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев приветствовал подписание документа. По его словам, соглашение подтверждает приверженность организации развитию научного, технологического и промышленного сотрудничества в Тюркском мире.

Он отметил, что рамочный контракт создаёт институциональную основу для расширения совместных космических инициатив и развития опыта проекта OTS-SAT в рамках более масштабного сотрудничества.

В ОТГ подчеркнули, что подписание документа стало новой вехой в развитии космического сотрудничества между государствами организации.

При этом в числе стран, подписавших соглашение 6 октября, названы Азербайджан, Казахстан, Турция и Узбекистан.

Для региона это означает дальнейшее расширение сотрудничества в области спутниковых технологий, космических исследований, промышленной кооперации и подготовки специалистов.