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Радиочастоты в КР будут распределять через онлайн-аукционы и конкурсы

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызстане утвердили новые правила лицензирования операторов связи, проведение торгов за частоты и расчет ежегодной платы за использование радиочастотного спектра. Соответствующие решения принял Кабинет министров.

Постановлением Кабмина №666 утверждена новая методика расчета ежегодной платы за использование радиочастот, которая заменила документ, действовавший с 2015 года. В соответствии с Цифровым кодексом, при определении суммы теперь учитываются территория использования, плотность населения, ширина полосы частот, коммерческая и социальная составляющие, а также эффективность работы операторов.

Для развития новых технологий и освоения свежих полос частот предусмотрен понижающий коэффициент на период строительства сети, но не более чем на три года. Кроме того, от платы освободили радиолюбительские службы и частоты, используемые для выполнения публичных обязательств.

Вторым постановлением, №664, утверждено положение о лицензировании операторов телекоммуникаций и порядок проведения торгов. Теперь право на использование радиочастотного спектра будет распределяться через конкурсы или онлайн-аукционы.

Принятые изменения затрагивают один из ключевых ресурсов телекоммуникационной отрасли, необходимый для работы сетей связи и внедрения перспективных стандартов вещания и передачи данных.


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URL: https://www.vb.kg/462137
Теги:
радио, Кыргызстан, Кабинет министров
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