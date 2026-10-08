Погода
$ 87.42 - 87.83
€ 97.85 - 98.85

В Малайзию с одной пересадкой: открылись рейсы из Бишкека на Лангкави

163  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 25 декабря авиакомпания Air Astana открывает новое сезонное направление на остров Лангкави в Малайзии, которое станет доступно с удобной стыковкой и для жителей Кыргызстана. Рейсы запланированы на период зимней навигации и будут выполняться до 26 марта 2027 года.

Новый маршрут Бишкек - Алматы - Лангкави позволит путешественникам добираться до популярного тропического курорта с одной короткой пересадкой. График полетов составлен так, чтобы стыковка в Алматы занимала минимум времени.

Из Бишкека на Лангкави через Алматы можно будет отправиться трижды в неделю - по вторникам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Бишкека запланирован на 20:05 с прибытием в Алматы в 20:20. Дальнейший рейс из Алматы вылетает в 21:35 и приземляется на Лангкави в 08:10 на следующий день.

В обратном направлении, с Лангкави в Бишкек, перелеты будут выполняться по понедельникам, средам и субботам. Вылет с острова - в 09:40, прибытие в Алматы - в 14:40. Рейс из Алматы в Бишкек отправляется в 17:10 и приземляется в 19:05.

Билеты на новое направление уже поступили в систему бронирования, продажа открыта.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462139
Теги:
Казахстан, Малайзия, Кыргызстан, новый авиарейс
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  