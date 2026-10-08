В Малайзию с одной пересадкой: открылись рейсы из Бишкека на Лангкави

С 25 декабря авиакомпания Air Astana открывает новое сезонное направление на остров Лангкави в Малайзии, которое станет доступно с удобной стыковкой и для жителей Кыргызстана. Рейсы запланированы на период зимней навигации и будут выполняться до 26 марта 2027 года.

Новый маршрут Бишкек - Алматы - Лангкави позволит путешественникам добираться до популярного тропического курорта с одной короткой пересадкой. График полетов составлен так, чтобы стыковка в Алматы занимала минимум времени.

Из Бишкека на Лангкави через Алматы можно будет отправиться трижды в неделю - по вторникам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Бишкека запланирован на 20:05 с прибытием в Алматы в 20:20. Дальнейший рейс из Алматы вылетает в 21:35 и приземляется на Лангкави в 08:10 на следующий день.

В обратном направлении, с Лангкави в Бишкек, перелеты будут выполняться по понедельникам, средам и субботам. Вылет с острова - в 09:40, прибытие в Алматы - в 14:40. Рейс из Алматы в Бишкек отправляется в 17:10 и приземляется в 19:05.

Билеты на новое направление уже поступили в систему бронирования, продажа открыта.