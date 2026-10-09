Погода
$ 87.50 - 87.85
€ 97.85 - 98.85

Представлены эмблемы Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года

295  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Организаторы представили официальные эмблемы Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года, которые пройдут в Австралии.

В основу символики Игр легли образы австралийских птиц - розового какаду инка и желтохохлого какаду. Дизайн также содержит элементы, напоминающие очертания штата Квинсленд и олимпийское пламя.

Интересной деталью стало расположение перьев в хохолке птицы. Они сгруппированы по три и два, что символически отсылает к году проведения соревнований - 2032.

По словам главы координационной комиссии МОК Микаэлы Кохуангко-Яворски, новая символика сочетает природу Австралии, характер региона и его жителей с традиционными образами олимпийского движения.

Австралия примет Олимпийские игры в третий раз. Ранее крупнейшие мировые спортивные соревнования проходили в Мельбурне в 1956 году и Сиднее в 2000 году.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462141
Теги:
Олимпийские игры
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  