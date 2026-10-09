Представлены эмблемы Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года

Организаторы представили официальные эмблемы Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года, которые пройдут в Австралии.

В основу символики Игр легли образы австралийских птиц - розового какаду инка и желтохохлого какаду. Дизайн также содержит элементы, напоминающие очертания штата Квинсленд и олимпийское пламя.

Интересной деталью стало расположение перьев в хохолке птицы. Они сгруппированы по три и два, что символически отсылает к году проведения соревнований - 2032.

По словам главы координационной комиссии МОК Микаэлы Кохуангко-Яворски, новая символика сочетает природу Австралии, характер региона и его жителей с традиционными образами олимпийского движения.

Австралия примет Олимпийские игры в третий раз. Ранее крупнейшие мировые спортивные соревнования проходили в Мельбурне в 1956 году и Сиднее в 2000 году.