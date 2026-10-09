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Зелим Цкаев завоевал серебро чемпионата мира по дзюдо в Баку

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- Самуэль Деди Ирие
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Азербайджанский дзюдоист Зелим Цкаев стал серебряным призером чемпионата мира, который проходит в Баку.

В финале весовой категории до 81 кг Цкаев встретился с грузинским спортсменом Тато Григалашвили. В решающей схватке представитель Азербайджана уступил сопернику и завершил соревнования с серебряной наградой.

В этой же весовой категории еще одну медаль хозяевам турнира принес Омар Раджабли. В поединке за третье место он одержал победу иппоном над представителем Казахстана Абылайханом Жубаназаром и завоевал бронзу.

После этих результатов количество медалей сборной Азербайджана на чемпионате мира достигло четырех. Ранее Ахмед Юсифов стал чемпионом мира в категории до 60 кг, а Рашид Мамедалиев завоевал бронзовую награду в весе до 73 кг.

Таким образом, на данный момент в активе сборной Азербайджана одно золото, одно серебро и две бронзы.


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URL: https://www.vb.kg/462142
Теги:
Азербайджан, дзюдо, чемпионат мира
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