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Более 13 тысяч билетов на концерт Шакиры раскупили за первый день

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Предстоящий концерт Шакиры в Бишкеке вызвал интерес не только у кыргызстанцев, но и у зарубежных поклонников певицы. Уже в первые сутки продаж было реализовано более 13 тысяч билетов, а география покупателей охватила 22 страны.

Как сообщили в Управлении делами президента Кыргызстана, среди иностранных зрителей больше всего желающих посетить концерт из Казахстана, России и Узбекистана.

Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев подчеркнул, что подобные события имеют значение не только для культурной жизни страны. Они также помогают привлекать туристов и создают дополнительные возможности для развития местного бизнеса.

Выступление Шакиры запланировано на 18 октября на стадионе "Бишкек Арена". При этом Кыргызстан станет единственной страной Центральной Азии, где певица даст концерт в рамках заключенного эксклюзивного соглашения.


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URL: https://www.vb.kg/462147
Теги:
концерт, музыка, США, Бишкек, Колумбия
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