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В Алайском районе спасли редкого филина и выпустили на волю

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- Назгуль Абдыразакова
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В Алайском районе Ошской области местный житель обнаружил возле своего дома редкого филина. После осмотра специалистами птицу выпустили обратно в естественную среду обитания. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана.

Филина нашел житель села Кун-Элек Коргонбай уулу Хамза. Мужчина обеспечил птице необходимый уход и сообщил о находке специалистам Ошского регионального управления Минприроды.

На место прибыли сотрудники отдела особо охраняемых природных территорий и биоразнообразия, которые забрали птицу для осмотра.

Специалисты установили, что у филина нет внешних повреждений, а его общее состояние удовлетворительное. После составления соответствующего акта птицу выпустили на волю.

В министерстве поблагодарили Коргонбая уулу Хамзу за бережное отношение к дикой природе.

Ведомство также призвало граждан при обнаружении диких животных и птиц не пытаться самостоятельно удерживать их или причинять им вред, а своевременно обращаться к специалистам.


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URL: https://www.vb.kg/462150
Теги:
Алайский район, Ошская область, экология, животные, Помощь, Минприродресурсов
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