Свадьба напоказ. Как желание выделиться влияет на семейные расходы

Той в Кыргызстане – это не просто семейное торжество. За праздничным столом, музыкой, подарками и многочисленными гостями стоит целая система социальных отношений, взаимных обязательств и экономических интересов. Для одних семей проведение большого праздника становится способом подчеркнуть свое положение в обществе, для других – возможностью сохранить традиции и укрепить связи с родственниками. Но где проходит граница между культурным наследием и стремлением произвести впечатление на окружающих?

О том, как меняется культура проведения тоев и почему семейные торжества становятся частью современной экономики, рассказала профессор программы антропологии и общеобразовательных наук Американского университета в Центральной Азии (АУЦА) Чолпон Турдалиева.

В своем выступлении на XII ежегодной конференции "Жизнь в Кыргызстане – 2026" организованной Университетом Центральной Азии, Институтом аграрного развития в странах с переходной экономикой имени Лейбница (IAMO) и Международным центром безопасности и развития (ISDC).

Она представила антропологический взгляд на экономику тоев, предложив рассматривать их не только с точки зрения расходов, но и через отношения между людьми, культурные ценности и национальную идентичность.

По словам исследовательницы, на решения семьи о проведении торжества влияет гораздо больше людей, чем может показаться на первый взгляд. Родственники, друзья, знакомые и даже окружение детей формируют собственные ожидания, с которыми организаторам приходится считаться.

Каждый из этих социальных кругов предполагает определенные обязательства. Они могут касаться количества приглашенных, размера денежных взносов, формата праздника и других расходов.

Турдалиева рассматривает той как пространство, в котором люди одновременно поддерживают социальные связи и демонстрируют свое положение в обществе.

При этом участие в такой системе не ограничивается ролью организатора. Приглашенные гости также становятся частью экономических и социальных отношений, поскольку должны учитывать принятые нормы взаимной поддержки.

Особое внимание профессор уделила денежным взносам на торжества. Иногда люди передают в качестве подарка больше средств, чем первоначально рассчитывали выделить из семейного бюджета. Причиной могут становиться родственные обязательства, общественные ожидания или желание сохранить отношения с определенным кругом людей. Однако материальная сторона тоев проявляется не только в денежных подарках.

По наблюдениям Турдалиевой, стремление подчеркнуть индивидуальность торжества выражается в выборе одежды, оформлении праздника и приглашении известных артистов.

В качестве примера она упомянула Мирбека Атабекова, назвав его одним из самых дорогих исполнителей, которых сегодня приглашают выступать на тоях.

Такие решения становятся способом показать, что семейное торжество отличается от праздников соседей или родственников. Организаторы стремятся придать мероприятию особый характер, сделать его более запоминающимся и престижным.

Этот процесс исследовательница рассматривает через понятие самоэкзотизации – стремления представить собственную культуру, образ жизни или семейное событие как нечто особенное.

В условиях развития коммерческих услуг желание выделиться приобретает и экономическое выражение. Для проведения торжеств привлекают артистов, оформителей, организаторов мероприятий и другие услуги, которые становятся частью рынка.

Вместе с тем, подчеркнула Турдалиева, сводить экономику тоев исключительно к демонстрации достатка было бы неправильно.

В кыргызском обществе семейные торжества исторически выполняют важную социальную функцию. Они помогают поддерживать родственные отношения, укреплять солидарность и сохранять традиции взаимопомощи.

Одним из таких проявлений является обычай делиться едой после праздника. Оставшиеся угощения передают родственникам и соседям. На первый взгляд это обычная бытовая практика, однако за ней стоят представления о щедрости, заботе и необходимости делиться с окружающими.

По мнению исследовательницы, именно такие обычаи позволяют сохранять культурный смысл тоев даже в условиях их растущей коммерциализации.

Чтобы проследить изменения, происходящие в культуре семейных торжеств, Турдалиева обратилась к историческому развитию этой традиции.

Она отметила, что демонстрация материального положения через проведение праздников существовала и раньше. Однако далеко не все связанные с тоями отношения имели денежное выражение.

Со временем менялись и места проведения торжеств. Наряду с домашними праздниками получили распространение мероприятия в кафе и других заведениях.

Особенно заметные изменения произошли в постсоветский период, когда развитие рыночной экономики и усиление международных связей привели к появлению новых форм организации праздников.

При этом традиционная взаимопомощь не исчезла. Она продолжает существовать рядом с коммерческими услугами и денежными обязательствами.

Для иллюстрации этих процессов Турдалиева привела два случая из своего исследования.

Первый относится к свадьбе, проведенной в 2017 году. В ее организации участвовали несколько кругов родственников и знакомых, включая семьи жениха и невесты, друзей и окружение молодых.

По представленным данным, расходы на торжество составили приблизительно 8 тысяч долларов.

Однако семья неохотно рассказывала о происхождении этих средств. Исследовательница объяснила, что обсуждение подобных финансовых вопросов среди родственников и знакомых нередко остается закрытой темой.

В отдельных случаях участники признавались, что для проведения тоев занимали деньги у близких или обращались за банковскими кредитами. При этом организаторы рассмотренной свадьбы утверждали, что смогли покрыть понесенные расходы.

Другой пример касался торжества в одном из сел Иссык-Кульской области.

Праздник организовали во дворе дома, установив палатку и боз уй – традиционную кыргызскую юрту. На мероприятие пригласили около 70 человек, преимущественно родственников с обеих сторон и нескольких друзей.

Этот случай, по мнению Турдалиевой, показывает, насколько важную роль в сельской местности продолжают играть родственные связи, взаимные услуги и традиционные формы организации праздников.

Сопоставление двух примеров позволяет увидеть, как в современной культуре тоев сосуществуют разные подходы. Одни семьи активнее используют коммерческие услуги, другие в большей степени опираются на помощь близких и привычные обряды.

При этом независимо от масштаба и места проведения той остается событием, объединяющим людей и поддерживающим отношения между поколениями.

Турдалиева подчеркнула, что подобные механизмы действуют не только во время свадеб. Они проявляются и в других семейных церемониях, включая похоронные и поминальные обряды, через которые также сохраняются традиции.

Главное противоречие современной экономики тоев, по ее оценке, заключается в сочетании двух процессов. С одной стороны, семейные торжества все больше зависят от денег и коммерческих услуг. С другой – продолжают оставаться важной частью национальной идентичности и культуры взаимопомощи.

Поэтому вопрос заключается не только в том, как сократить расходы на проведение праздников, но и в том, какие традиции необходимо сохранить.

Исследовательница считает важным находить баланс между материальной стороной торжеств и их культурным содержанием. Кыргызские и исламские обряды, благословения и другие традиционные практики позволяют поддерживать общественные связи без обязательного стремления к роскоши.

Таким образом, экономику тоев невозможно оценивать исключительно по суммам, потраченным на праздничный стол, оформление или выступления артистов. За этими расходами стоит сложная система отношений, которая одновременно создает финансовые обязательства и помогает людям сохранять чувство общности.

Именно сохранение этой социальной и культурной основы, по мнению Турдалиевой, может стать одним из путей к проведению менее затратных торжеств без утраты их традиционного значения.