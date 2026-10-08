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Валентина Шевченко стала первой в рейтинге лучших женщин-бойцов UFC

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанская спортсменка Валентина Шевченко возглавила рейтинг лучших женщин-бойцов UFC вне зависимости от весовой категории (P4P).

Согласно обновленному списку организации, второе место занимает Кайла Харрисон, а третью позицию - Чжан Вэйли. В пятерку сильнейших также вошли Наталия Силва и Маккензи Дерн.

Шевченко является чемпионкой UFC в наилегчайшем весе. За время выступлений в организации она провела 19 поединков, одержав 15 побед при трех поражениях и одной ничьей.

Свой первый чемпионский пояс UFC уроженка Бишкека завоевала в декабре 2018 года, после чего семь раз успешно защитила титул. В 2023 году она уступила пояс Алексе Грассо, однако в сентябре 2024 года победила соперницу в третьем поединке и вернула чемпионский статус.

Шевченко, известная под прозвищем "Пуля", выступает в UFC с 2015 года. Первое место в женском рейтинге P4P позволяет ей занимать лидирующую позицию среди спортсменок организации независимо от весовой категории.


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URL: https://www.vb.kg/462160
Теги:
рейтинг, Кыргызстан, Валентина Шевченко
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