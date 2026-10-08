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Кыргызстан примет следующее заседание министров юстиции стран ОТГ

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- Алина Мамаева
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7 октября в Стамбуле прошло 3-е заседание министров юстиции Организации тюркских государств (ОТГ). Главной темой встречи стали правовые реформы и цифровая трансформация судебных и юстиционных систем стран-участниц, сообщает пресс-служба Минюста КР.

В мероприятии приняли участие главы и представители профильных ведомств Кыргызстана, Турции, Азербайджана, Узбекистана и Казахстана, а также Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

Делегаты обсудили внедрение информационных технологий, упрощение административных процедур и повышение доступности государственных услуг. Министр юстиции КР Алмаз Айылчиев в своем выступлении подчеркнул, что цифровая трансформация правовой сферы остается одним из ключевых приоритетов реформ в Кыргызстане.

По итогам встречи стороны подписали Совместное коммюнике, зафиксировавшее приоритетные направления дальнейшего партнерства и обмена опытом.

Следующее, 4-е заседание министров юстиции стран ОТГ пройдет в Кыргызстане в 2027 году.


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URL: https://www.vb.kg/462164
Теги:
Министерство юстиции, Кыргызстан, Организация тюркских государств
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