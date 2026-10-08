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Индийская компания предложила развивать экотуризм для снежного барса

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- Назгуль Абдыразакова
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В Кыргызстане рассматривают возможность реализации проекта государственно-частного партнёрства (ГЧП), который объединит защиту снежного барса и развитие экотуризма. Концепцию инициативы предложила индийская компания SUJAN Luxury Hospitality Private Limited, имеющая опыт в сфере туризма и охраны природы.

Как сообщили в Национальном агентстве по инвестициям, 8 октября состоялось обсуждение концепции проекта и возможных территорий для его реализации.

Инициатива предусматривает организацию наблюдений за снежным барсом и другими дикими животными, развитие фототуризма, проведение научных исследований и создание туристической инфраструктуры. Также планируется подготовка егерей и привлечение местных сообществ к природоохранной и туристической деятельности.

Предполагается, что проект позволит совместить развитие ответственного туризма с сохранением биоразнообразия и поддержкой местного населения.

В обсуждении приняли участие заместитель главы Национального агентства по инвестициям Дамирбек Бикулов, директор Центра ГЧП Нурбек Анарбекин, руководитель представительства Международной финансовой корпорации (IFC) в Кыргызстане Дмитрий Пятаченко, руководитель представительства Всемирного банка Хью Ридделл и консультант IFC Эркин Асрандиев.

В настоящее время проект находится на начальной стадии рассмотрения. Продолжаются консультации по выбору территории, уточнению концепции и определению условий реализации в соответствии с законодательством Кыргызстана о государственно-частном партнёрстве.


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URL: https://www.vb.kg/462166
Теги:
Всемирный банк, инвестиции, Индия, снежный барс, туризм, экология, Кыргызстан
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