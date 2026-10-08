В Кыргызстане женщины возглавляют лишь 18-20% фермерских хозяйств

13 октября в Жогорку Кенеше состоится диалог, посвященный участию сельских женщин в управлении водными ресурсами, адаптации к изменению климата и предупреждении конфликтов. Во встрече примут участие 15 представительниц сети "Тынчтык булагы" из Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областей.

Мероприятие приурочено к Международному дню сельских женщин и пройдет в рамках проекта "Женщины Ферганской долины на передовой устойчивости к изменениям климата, адаптации и мира".

По информации организаторов, сегодня сеть "Тынчтык булагы" объединяет 280 женщин-лидеров из 20 сообществ, в том числе 39 депутатов местных кенешей. Участницы занимаются решением проблем своих сел, разрабатывают инициативы и взаимодействуют с органами местной власти.

Одной из основных тем встречи станет недостаточное представительство женщин в управлении водными ресурсами. По приведенным организаторами данным, в сельской местности Кыргызстана проживают более 2 млн женщин, а 35–39% работающих женщин заняты в сельском хозяйстве. При этом женщины возглавляют лишь 18–20% фермерских хозяйств, а их доля в ассоциациях водопользователей и бассейновых советах составляет 5–10%.

Ситуацию осложняют изменение климата и нехватка поливной воды. В отдельных населенных пунктах потери воды в ирригационных каналах достигают 40%. Несмотря на то что сельские женщины непосредственно сталкиваются с последствиями этих проблем, их участие в принятии решений остается ограниченным.

В ходе диалога участницы представят депутатам предложения по разработке местных климатических планов, включению вопросов водоснабжения и предупреждения конфликтов в программы социально-экономического развития, а также расширению представительства женщин в органах управления водными ресурсами.

Встречу откроет заместитель председателя Совета по защите прав женщин, детей и гендерного равенства при торага Жогорку Кенеша Эркеайым Сейтказиева. С приветственным словом выступит постоянный представитель ПРООН в Кыргызстане Александра Соловьева.