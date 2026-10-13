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Лесные хозяйства Кыргызстана получили новую технику при поддержке ФАО

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- Светлана Лаптева
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Лесным хозяйствам Кыргызстана передали новую компьютерную, мобильную и специальную технику. Оборудование приобретено за счет средств Лесной службы и ФАО в рамках проекта CS-FOR "Секвестрация углерода посредством инвестиций в леса и пастбища в целях борьбы с изменением климата", финансируемого Зеленым климатическим фондом.

Лесной службе переданы 55 комплектов компьютерной техники с принтерами, 559 планшетов и дроны. Кроме того, для работы в горных и труднодоступных районах приобретены автомобиль JAC, экскаватор и пикап JAC T9.

Новая техника предназначена как для административной работы, так и непосредственно для работы на территориях лесного фонда.

Планшеты с GPS-навигацией и геолокацией позволят сотрудникам фиксировать состояние лесов непосредственно в полевых условиях, выявлять незаконные вырубки, лесные пожары, случаи браконьерства и другие нарушения. Дроны расширят возможности мониторинга труднодоступных территорий.

Спецтехника будет использоваться при проведении рейдов, доставке сотрудников лесной охраны, перевозке противопожарного оборудования, посадочного материала и других необходимых средств.

Восстановлено почти 500 гектаров лесов

Представитель ФАО на церемонии передачи техники отметил, что оборудование должно стать практическим вкладом в повышение эффективности лесных хозяйств и реализацию программ по восстановлению лесов.

По данным ФАО, в рамках проекта CS-FOR в 2026 году на целевых территориях создано около 485 гектаров лесных и плодовых насаждений, а меры по защите и ограждению охватили 935 гектаров участков восстановления.

Для Ак-Талинского, Тогуз-Тороузского, Сузакского и Узгенского районов разработаны и утверждены планы лесонасаждений. Они предусматривают создание 3 тысяч гектаров новых лесных и плодовых плантаций и дальнейшее восстановление территорий до 2030 года.

Проект предусматривает не только восстановление лесов и деградированных земель. По информации ФАО, за время его реализации знания и навыки получили более 600 специалистов и представителей местных сообществ, была оказана поддержка 25 экологическим инициативам, а также внедрены современные инструменты мониторинга лесов и пастбищ.

Отдельное направление - вовлечение местного населения, развитие предпринимательства, а также участие женщин и молодежи в устойчивом природопользовании.

Техника - для практической работы на местах

В ФАО отмечают, что переданное оборудование должно помочь лесным хозяйствам эффективнее выполнять задачи по восстановлению и защите лесных ресурсов.

Для Кыргызстана это особенно актуально в условиях необходимости одновременно контролировать состояние лесного фонда, предотвращать незаконные вырубки и пожары и восстанавливать деградированные территории.

Проект CS-FOR объединяет работу государственных органов, лесных хозяйств, местных сообществ и международных партнеров. Передача техники стала одним из практических результатов этого сотрудничества.

ФАО заявила о готовности продолжать совместную работу с Кыргызстаном по развитию лесного сектора, восстановлению деградированных земель и повышению устойчивости природных ресурсов к изменению климата.


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URL: https://www.vb.kg/462173
Теги:
Гослесхоз, Кыргызстан
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