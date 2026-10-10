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В Узбекистане запустили сервис TenderGPT для корпоративных закупок

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- Светлана Лаптева
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Пока одни компании ищут новые заказы, другие тратят время на поиск надежных поставщиков. Переписка, звонки, согласование коммерческих предложений и долгие переговоры отнимают значительную часть рабочего времени бизнеса. Чтобы перевести закупочные процессы в цифровой формат и упростить взаимодействие сторон, команда из Узбекистана запустила платформу TenderGPT.

По данным разработчиков проекта, на сегодняшний день платформа уже объединяет порядка 28 тысяч поставщиков и более 30 крупных заказчиков. В их числе - Дехканабадский калийный завод, Asian Chemical Group, маркетплейс Wildberries и другие частные компании.

Следующим шагом в развитии TenderGPT станет интеграция решений на основе искусственного интеллекта. Новые алгоритмы будут ориентированы на удовлетворение потребностей как заказчиков, так и поставщиков.

Внедрение ИИ позволит бизнесу окончательно отказаться от устаревшей модели поиска партнеров через хаотичные звонки и ручную рассылку КП. В смарт-системе алгоритмы возьмут на себя подбор подходящих предложений, сопоставление запросов компаний и автоматизацию ключевых этапов закупочного цикла.

Эксперты отмечают, что запуск таких сервисов подчёркивает важную тенденцию: цифровизация выходит далеко за рамки классического ритейла и e-commerce, активно охватывая сферу B2B-закупок. В корпоративном секторе скорость поиска партнеров и точность данных напрямую влияют на операционные затраты и сроки реализации проектов.


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URL: https://www.vb.kg/462176
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