В Высшей лиге стартовал 25-й тур: результаты первых игр

В чемпионате Кыргызстана по футболу среди команд Высшей лиги стартовал 25-й тур. Матчи проходят с 8 по 10 октября, а в первый игровой день состоялись сразу четыре встречи.

"Узген" одержал победу над "Дордоем"

Одним из центральных матчей 8 октября стала встреча "Узгена" и столичного "Дордоя" на стадионе Red Petroleum Arena в Узгене. Хозяева одержали победу со счетом 3:2.

Сирожиддин Астанакулов открыл счет на 17-й минуте, однако на 31-й Эрнист Батырканов реализовал пенальти и восстановил равновесие.

Перед перерывом "Узген" вновь вышел вперед: на 45+3-й минуте Орхан Алиев точно исполнил 11-метровый. Уже на 52-й минуте Алиев забил второй мяч и сделал счет 3:1.

"Дордой" сумел сократить отставание благодаря голу Ясина Хамеда на 79-й минуте, но спасти матч не смог - 3:2. Алиев, оформивший дубль, был признан лучшим игроком встречи.

После победы "Узген" набрал 47 очков в 23 матчах, тогда как у "Дордоя" осталось 29 баллов после 24 встреч.

"Нефтчи" вдевятером удержал ничью

В Кочкор-Ате "Нефтчи" сыграл вничью с "Мурас Юнайтед" - 0:0, причем значительную часть матча хозяева провели в меньшинстве.

На 22-й минуте был удален Аскаров, а на 60-й красную карточку получил Карипов. Несмотря на игру вдевятером, "Нефтчи" не позволил одному из лидеров чемпионата забить.

Лучшим игроком матча признан представитель "Нефтчи" Сардор Хурсандов.

"Алга" победила "Азиягол" в пятиголевом матче

В Бишкеке "Алга" одержала победу над "Азияголом" со счетом 3:2.

Билоног открыл счет уже на шестой минуте, однако Тентимишев ответил голом на 19-й. На 30-й минуте Кай Мерк вновь вывел "Алгу" вперед, а в компенсированное к первому тайму время Билоног оформил дубль - 3:1.

На 70-й минуте Омаров сократил отставание "Азиягола", но сравнять счет гости уже не смогли. Лучшим игроком встречи признан Кай Мерк.

"Барс" разгромил "Илбирс" и сохранил лидерство

Еще в одном матче "Барс" уверенно победил "Илбирс" - 3:0.

Все мячи были забиты во втором тайме. На 48-й минуте отличился Чогадзе, на 57-й преимущество увеличил Жуматаев, а окончательный счет на 84-й минуте установил Шаарбеков.

Лучшим игроком встречи стал Магомед Узденов.

Эта победа позволила "Барсу" набрать 52 очка и сохранить первое место в турнирной таблице Высшей лиги.

Ситуация в турнирной таблице

После стартовых матчей 25-го тура "Барс" лидирует с 52 очками. Следом идет "Алга" - 49 баллов. "Мурас Юнайтед" и "Узген" набрали по 47 очков, у "Азии" - 46, а у "Алая" - 41.

В нижней части таблицы находятся "Абдыш-Ата", занимающая 15-е место с 14 очками, и "Кыргызалтын", у которого девять баллов.

25-й тур продолжится 9 октября матчем "Азия" - "Токтогул". На 10 октября запланированы еще три встречи: "Кыргызалтын" - "Бишкек Сити", "Алай" - "Абдыш-Ата" и "ОшМУ" - "Талант".

Таким образом, после возобновления чемпионата борьба в верхней части таблицы остается плотной: между лидирующим "Барсом" и ближайшими преследователями сохраняется небольшая разница в очках.