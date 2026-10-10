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Волкановски допускает завершение карьеры после боя с Евлоевым

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- Самуэль Деди Ирие
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Чемпион UFC в полулегком весе, Александр Волкановски, высказался о возможном завершении карьеры после предстоящего поединка против российского бойца Мовсара Евлоева на турнире UFC 333.

Австралиец признался, что решение о своем будущем будет принимать с учетом результата боя и физического состояния после него. При этом Волкановски подчеркнул, что на данный момент не выходит в октагон с мыслью о завершении карьеры.

По словам бойца, если он продолжит успешно выступать и будет хорошо чувствовать себя физически, причин уходить из спорта пока нет. Однако неудачное выступление может заставить его пересмотреть дальнейшие планы.

Поединок с Евлоевым представляет серьезное испытание для Волкановски. Российский боец остается непобежденным в профессиональной карьере и получил возможность побороться за чемпионский пояс UFC.


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URL: https://www.vb.kg/462179
Теги:
смешанные бои
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