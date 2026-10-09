Кыргызстанцы смогут проверить сведения о своём скоте в "Тундук"

В Кыргызстане владельцы скота теперь могут получать информацию о зарегистрированных на их имя животных через мобильное приложение "Тундук". Об этом сообщает Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Система идентификации и отслеживания животных Службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов интегрирована с приложением "Тундук". Благодаря этому граждане могут самостоятельно проверять сведения о принадлежащем им скоте.

Если животное отсутствует в списке или в данных обнаружены ошибки, владельцам необходимо обратиться к ветеринарному специалисту по месту его регистрации.