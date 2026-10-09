Первый футбольный матч на "Бишкек Арене" могут перенести на июнь 2027 года

Первый футбольный матч на новом стадионе "Бишкек Арена" планируют провести весной 2027 года, однако дата встречи будет зависеть от готовности футбольного поля. В случае задержки работ дебютный матч могут перенести с марта на июнь. Об этом генеральный секретарь Кыргызского футбольного союза Медер Сыдыков рассказал в эфире УТРК Спорт.

По его словам, еще около года назад в качестве ориентировочной даты проведения первого матча был выбран март 2027 года. Этот срок включен как в государственный график, так и в планы футбольного союза.

Первую игру предполагается организовать во время международного окна ФИФА, которое пройдет с 22 по 30 марта 2027 года.

Однако ключевым фактором станет состояние газона. После концерта, запланированного на 18 октября, на арене начнут работы по его укладке. Как отметил Сыдыков, при подготовке поля будут применяться современные технологии, но на скорость работ могут повлиять погодные условия.

Если газон успеет хорошо прижиться и поле будет полностью готово к проведению международной встречи, первый футбольный матч состоится в марте, как и планировалось.

Если же подготовить поле к этому сроку не удастся, дебютную игру перенесут на следующее международное окно ФИФА - 7–15 июня 2027 года.

Окончательное решение относительно сроков первого матча на новой арене планируется принять уже в ноябре, когда специалисты смогут оценить состояние газона и темпы проведения работ.

Официальное открытие "Бишкек Арены" состоялось 5 октября. Новый стадион рассчитан на 51 тысячу зрителей и должен стать одной из главных площадок страны для проведения крупных футбольных и других спортивных мероприятий.