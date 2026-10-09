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В Бишкеке впервые выступит знаменитый швейцарский духовой оркестр

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- Назгуль Абдыразакова
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С 18 по 23 октября Бишкек впервые примет швейцарский духовой оркестр La Landwehr de Fribourg, история которого насчитывает более 220 лет. Музыканты выступят с концертами, примут участие в праздничном шествии и проведут мастер-класс для студентов Кыргызской национальной консерватории.

Для оркестра это будут первые гастроли не только в Кыргызстане, но и в Центральной Азии.

La Landwehr de Fribourg был основан в 1804 году как военный оркестр. Сегодня он является официальным музыкальным коллективом кантона и города Фрибур. В его составе около 100 музыкантов, которые исполняют как традиционные произведения для духового оркестра, так и современную музыку.

За свою историю коллектив выступал на международных культурных мероприятиях и государственных церемониях, гастролировал в разных странах мира. Среди известных концертных площадок, принимавших оркестр, Карнеги-холл в Нью-Йорке, Сиднейский оперный театр и театр Колон в Буэнос-Айресе.

Оркестр известен также музыкальными экспериментами и сотрудничеством с исполнителями других жанров. В его репертуаре представлены произведения классической, народной и современной музыки.

Вместе с музыкантами Кыргызстан посетит президент оркестра Пьер-Андре Паж, который также занимает пост председателя Национального совета Федерального собрания Швейцарии. В рамках визита запланированы встречи с представителями правительства и Жогорку Кенеша.

Программа начнётся 18 октября в 13:00 с праздничного шествия по бульвару Эркиндик. В нём примут участие La Landwehr de Fribourg и оркестр Генерального штаба Вооружённых сил Кыргызстана. Музыканты пройдут от пересечения бульвара Эркиндик с улицей Боконбаева до Национального исторического музея. Посетить мероприятие можно бесплатно.

21 октября в 12:00 швейцарские музыканты проведут мастер-класс для студентов кафедры духовых и ударных инструментов Кыргызской национальной консерватории имени К. Молдобасанова. В этот же день запланировано подписание меморандума о сотрудничестве между оркестром и консерваторией.

Главным событием гастролей станет торжественный концерт 22 октября в 19:00 в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А. Малдыбаева.

В программе прозвучат произведения из репертуара швейцарского оркестра и сочинения кыргызских композиторов. Особенностью вечера станет совместное выступление, в котором традиционные кыргызские музыкальные инструменты впервые, по информации организаторов, объединятся с западноевропейским духовым оркестром.

Организаторы рассчитывают, что гастроли станут новым этапом культурного сотрудничества между Кыргызстаном и Швейцарией.


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URL: https://www.vb.kg/462187
Теги:
концерт, Швейцария, Бишкек, Кыргызстан
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