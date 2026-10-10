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В Боомском ущелье с 13 по 16 октября ограничат движение транспорта

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С 13 по 16 октября в Боомском ущелье на 128-м километре автодороги Бишкек - Нарын - Торугарт будут проводиться работы по спуску опасных камней. Об этом сообщает ГП "НК "Кыргыз темир жолу".

Работы запланированы ежедневно с 09:00 до 15:00. В это время движение транспорта частично ограничат, проезд будет организован по одной полосе.

При скоплении более 30–40 автомобилей работы временно приостановят, чтобы обеспечить проезд транспорта.

Водителей просят учитывать временные ограничения и заранее планировать поездки.


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URL: https://www.vb.kg/462189
Теги:
Кыргыз темир жолу, Нарынская область, Бишкек, спуск камней
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