В Боомском ущелье с 13 по 16 октября ограничат движение транспорта

С 13 по 16 октября в Боомском ущелье на 128-м километре автодороги Бишкек - Нарын - Торугарт будут проводиться работы по спуску опасных камней. Об этом сообщает ГП "НК "Кыргыз темир жолу".

Работы запланированы ежедневно с 09:00 до 15:00. В это время движение транспорта частично ограничат, проезд будет организован по одной полосе.

При скоплении более 30–40 автомобилей работы временно приостановят, чтобы обеспечить проезд транспорта.

Водителей просят учитывать временные ограничения и заранее планировать поездки.