Судебно-экспертная служба КР готовится к международной аккредитации

В Судебно-экспертной службе при Министерстве юстиции Кыргызстана завершился очередной этап подготовки лаборатории криминалистических экспертиз к аккредитации по международному стандарту ISO/IEC 17025. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С 5 по 7 октября специалисты оценивали соответствие лаборатории Управления криминалистических экспертиз материалов, веществ и изделий международным требованиям к качеству исследований, точности измерений и достоверности результатов.

В ходе проверки оценщики отметили уровень подготовки экспертов, техническую оснащённость лаборатории, состояние оборудования и соблюдение установленных процедур. Особое внимание уделили точности измерений, в том числе калибровке аналитических весов.

Оценку проводили заведующая отделом аккредитации лабораторий Кыргызского центра аккредитации Екатерина Котова и старший химик Эстонского центра исследования окружающей среды Лайне Партс.

Стандарт ISO/IEC 17025 устанавливает требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. Его соблюдение предусматривает наличие квалифицированных специалистов, необходимых методик, оборудования и системы контроля качества исследований.

По завершении оценки председатель Судебно-экспертной службы Талантбек Кожонов встретился с экспертами. Стороны обсудили результаты проведённой работы и дальнейшее развитие лаборатории.