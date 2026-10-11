Погода
$ 87.39 - 87.80
€ 97.75 - 98.50

Судебно-экспертная служба КР готовится к международной аккредитации

168  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Судебно-экспертной службе при Министерстве юстиции Кыргызстана завершился очередной этап подготовки лаборатории криминалистических экспертиз к аккредитации по международному стандарту ISO/IEC 17025. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С 5 по 7 октября специалисты оценивали соответствие лаборатории Управления криминалистических экспертиз материалов, веществ и изделий международным требованиям к качеству исследований, точности измерений и достоверности результатов.

В ходе проверки оценщики отметили уровень подготовки экспертов, техническую оснащённость лаборатории, состояние оборудования и соблюдение установленных процедур. Особое внимание уделили точности измерений, в том числе калибровке аналитических весов.

Оценку проводили заведующая отделом аккредитации лабораторий Кыргызского центра аккредитации Екатерина Котова и старший химик Эстонского центра исследования окружающей среды Лайне Партс.

Стандарт ISO/IEC 17025 устанавливает требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. Его соблюдение предусматривает наличие квалифицированных специалистов, необходимых методик, оборудования и системы контроля качества исследований.

По завершении оценки председатель Судебно-экспертной службы Талантбек Кожонов встретился с экспертами. Стороны обсудили результаты проведённой работы и дальнейшее развитие лаборатории.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462191
Теги:
аккредитация, экспертиза, Кыргызстан, Министерство юстиции
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  