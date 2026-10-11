В Кыргызстане планируют развивать переработку кымыза для экспорта

В Кыргызстане представили проект "Кыргыз кымызы", направленный на развитие переработки кобыльего молока и кымыза, повышение качества отечественной продукции и расширение её экспортного потенциала. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Инициативу обсудили на рабочем совещании с участием представителей Японского агентства международного сотрудничества (JICA) и общественного объединения "Ассоциация "Кыргыз Кымызы "Кымызфест"". Встреча прошла под председательством заместителя министра Рысгул Акимжановой.

Особое внимание участники уделили внедрению современных технологий переработки, совершенствованию стандартов качества и безопасности продукции, а также созданию условий для круглогодичного сбыта кымыза.

Отмечалось, что реализация проекта может способствовать развитию перерабатывающей промышленности, поддержке отечественных производителей и расширению экономических возможностей сельских регионов.

По итогам встречи стороны обсудили дальнейшую проработку инициативы и возможности сотрудничества в сфере переработки кобыльего молока и продвижения национального бренда "Кыргыз кымызы".