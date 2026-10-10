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В Кыргызстане ветинспекторы смогут приостанавливать работу предприятий

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В Кыргызстане внесены изменения в указ президента о временном запрете на проверки предпринимателей. Из-под действия моратория исключён контроль уполномоченного органа в сфере ветеринарии, фитосанитарии и безопасности пищевой продукции за подкарантинной продукцией и объектами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Согласно изменениям, при выявлении нарушений инспекторы смогут принимать меры в пределах своих полномочий. При наличии предусмотренных законодательством оснований могут применяться штрафы и приостановление деятельности предприятий.

Сотрудники регионального управления Службы ветеринарного и фитосанитарного надзора по Бишкеку и Чуйской области провели мониторинг объектов общественного питания, ветеринарных аптек и точек продажи мяса в столице.

В ходе мониторинга специалисты оценивали санитарное состояние объектов, наличие ветеринарных сопроводительных документов и соблюдение установленных законодательством требований. Предпринимателям также разъяснили изменения, внесённые в указ президента.

По информации ведомства, изменения направлены на обеспечение ветеринарно-санитарной и фитосанитарной безопасности, предупреждение инфекционных заболеваний, в том числе общих для человека и животных, а также случаев массовых пищевых отравлений.

Служба ветеринарного и фитосанитарного надзора продолжит контрольные и профилактические мероприятия, направленные на защиту здоровья населения и обеспечение безопасности пищевой продукции.


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URL: https://www.vb.kg/462193
Теги:
ветеринария, мясо, Кыргызстан, Минсельхоз
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