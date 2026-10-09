В Кыргызстане создадут реестр недобросовестных налогоплательщиков

Президент Садыр Жапаров подписал указ, предусматривающий создание реестра недобросовестных налогоплательщиков, усиление ответственности за фиктивные электронные счета-фактуры и защиту предпринимателей от необоснованного вмешательства правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

Документ "О мерах по совершенствованию правовых гарантий защиты добросовестных налогоплательщиков" направлен на совершенствование налогового администрирования и создание более благоприятных условий для ведения бизнеса.

Одним из нововведений станет механизм "самозапрета". Он позволит гражданам добровольно запрещать регистрацию на своё имя юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, указ предусматривает привлечение к ответственности фактических владельцев и лиц, управляющих бизнесом, в том числе при использовании подставных лиц и фиктивных электронных счетов-фактур.

Планируется также усилить контроль за использованием доверенностей и квалифицированной электронной подписи, продолжить цифровизацию и интеграцию информационных систем государственных органов.

Отдельное внимание уделено защите предпринимателей от необоснованного вмешательства правоохранительных органов в их финансово-хозяйственную деятельность. Для этого предусматривается усиление прокурорского надзора и межведомственного контроля по уголовным делам в сфере налогообложения.

Как отмечается в документе, изменения призваны обеспечить баланс между интересами государства и правами предпринимателей. При этом усилия государственных органов будут сосредоточены на выявлении лиц, организующих и использующих схемы уклонения от исполнения налоговых обязательств.

Реализация указа направлена на повышение прозрачности налогового администрирования, улучшение условий для предпринимательства и инвестиционного климата в Кыргызстане.