В Бишкеке наградили авторов и издателей лучших книг Кыргызстана

9 октября в Государственной книжной палате Кыргызской Республики наградили лауреатов XXIII Международного конкурса "Искусство книги" стран СНГ и победителей одноименного национального конкурса. Дипломы всем лауреатам и победителям вручил государственный секретарь Кыргызской Республики Арслан Койчиев.

Мероприятие собрало авторов, составителей книг, издателей, государственных и общественных деятелей, представителей книжной отрасли. Среди гостей были и аксакалы кыргызской политики, как Медеткан Шеримкулов и прочие.

На международном конкурсе "Искусство книги", который прошел 23 и 24 июля 2026 года в Минске, кыргызстанские издания получили 11 наград в различных номинациях. В Бишкеке чествовали авторов и издателей, чьи работы получили высокую оценку международного жюри.

Также дипломы вручили победителям национального конкурса "Искусство книги". В этом году девять издательств представили на него 38 изданий. Для победителей предусмотрены денежные премии.

Национальный конкурс проводится ежегодно среди издательств и полиграфических предприятий Кыргызстана. Он призван поддержать отечественное книгоиздание, повысить качество книжной продукции и отметить лучшие работы в области искусства книги.

В этот же день в Государственной книжной палате открыли новый конференц-зал. Здесь планируют проводить республиканские и международные конференции, презентации книг, выставки, семинары и профессиональные встречи.

Новая площадка объединит представителей издательской отрасли, науки и культуры для обсуждения развития книжного дела, популяризации чтения и сохранения документального наследия Кыргызстана.