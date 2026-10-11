Мясо, кредиты и китайские инвесторы: Минсельхоз утвердил масштабные проекты

Под председательством первого заместителя министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Илича Марсбек уулу состоялось заседание Координационного совета ОАО "Кыргыз Агрохолдинг", сообщает пресс-служба Минсельхоза КР. На встрече приняли пакет стратегических решений, которые заметно изменят аграрный сектор страны - от цен на удобрения до цифровизации ветеринарии.

Главным драйвером развития животноводства станет масштабный мясной кластер в Чуйской области: уже к 2027 году здесь запустят откорм сразу 10 000 голов скота. Чтобы помочь фермерам обновить стадо, запускается специальная льготная программа - породистых племенных нетелей можно будет приобрести в кредит всего под 3% годовых.

Параллельно в республике запускается реформа ветеринарной службы через создание центров "Мал-Аман" и "Асыл тукум". На первом этапе центр "Мал-Аман" объединит около 1 500 ветврачей, которые перейдут на стабильную государственную зарплату. Они возьмут на себя системную вакцинацию и забор проб крови, а также смогут оказывать жителям платные услуги.

Не остались без внимания и текущие полевые нужды: совет одобрил пилотный проект стоимостью 394,3 млн сомов по закупке и доставке 10 тысяч тонн минеральных удобрений на юг страны по специальным сниженным ценам. Кроме того, республика расширяет международное партнерство через создание совместного предприятия "Агрокомпа" с инвесторами из Китая.

Итоговые результаты всех этих реформ, а также новейшую сельхозтехнику и продукцию отечественных фермеров можно будет увидеть в Бишкеке: на заседании утвердили даты проведения масштабной выставки "АгроТехЭкспо–2026" и ярмарки "Алтын күз" - они пройдут 23–25 октября 2026 года.