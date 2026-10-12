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ОДКБ представила меры борьбы с экстремизмом на форуме в Минске

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- Светлана Лаптева
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В Минске (Беларусь) начал работу Четвёртый контртеррористический форум, объединивший Конференцию СНГ по противодействию терроризму и экстремизму, международную научно-практическую конференцию Региональной антитеррористической структуры ШОС и совместные антитеррористические учения.

В мероприятии приняли участие более 300 делегатов из 18 государств - участников СНГ, членов Шанхайской организации сотрудничества и её партнёров по диалогу. Среди участников также представители органов СНГ и ШОС, ООН, Интерпола, ОДКБ и других международных организаций.

Секретариат ОДКБ представляла делегация во главе с начальником Управления противодействия вызовам и угрозам Умаром Умарзодой. В её состав также вошёл советник управления Игорь Демченко.

Умар Умарзода выступил с докладом о распространении экстремистской идеологии в государствах - членах ОДКБ. Он назвал эту проблему одной из наиболее острых угроз региональной и международной безопасности.

По его словам, ОДКБ сформировала механизм противодействия экстремизму, который включает оперативные, профилактические, правовые и информационные меры. В рамках организации проводятся операции "Наёмник", "Нелегал" и "ПРОКСИ", направленные на противодействие различным угрозам безопасности.

При этом борьба с экстремизмом, подчеркнул докладчик, не ограничивается силовыми действиями. Важную роль играют правовое и гражданское просвещение, работа с молодёжью, развитие медиаграмотности и формирование устойчивости к деструктивной пропаганде.

Отдельное внимание уделяется поддержке традиционных духовно-нравственных ценностей и профилактике радикализации.

Учитывая транснациональный характер экстремизма, ОДКБ выступает за координацию усилий на региональном и международном уровнях, в том числе во взаимодействии с ООН, ШОС и СНГ. Такое сотрудничество позволяет обмениваться опытом и укреплять правовые механизмы противодействия радикализации.

Для стран Центральной Азии, включая Кыргызстан, взаимодействие в этой сфере имеет особое значение: угрозы экстремизма требуют не только совместной работы силовых структур, но и системной профилактики, просвещения и вовлечения молодёжи.


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URL: https://www.vb.kg/462200
Теги:
Беларусь, ОДКБ
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