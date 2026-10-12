В Таджикистане пройдут специальные учения ОДКБ "Кобальт-2026"

С 18 по 23 октября в Таджикистане состоится специальное учение ОДКБ "Кобальт-2026". Оно пройдёт в соответствии с Планом совместной подготовки сил и средств системы коллективной безопасности Организации на 2026 год.

К учениям привлекут спецподразделения органов внутренних дел, национальной безопасности, внутренних войск и национальной гвардии, а также специальных и антинаркотических служб.

В мероприятиях также примут участие аварийно-спасательные и противопожарные структуры, входящие в состав формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования (ФССН КСОР) ОДКБ.

Учение направлено на совместную подготовку подразделений, участвующих в обеспечении коллективной безопасности государств - членов Организации.