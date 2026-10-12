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В Таджикистане пройдут специальные учения ОДКБ "Кобальт-2026"

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- Светлана Лаптева
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С 18 по 23 октября в Таджикистане состоится специальное учение ОДКБ "Кобальт-2026". Оно пройдёт в соответствии с Планом совместной подготовки сил и средств системы коллективной безопасности Организации на 2026 год.

К учениям привлекут спецподразделения органов внутренних дел, национальной безопасности, внутренних войск и национальной гвардии, а также специальных и антинаркотических служб.

В мероприятиях также примут участие аварийно-спасательные и противопожарные структуры, входящие в состав формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования (ФССН КСОР) ОДКБ.

Учение направлено на совместную подготовку подразделений, участвующих в обеспечении коллективной безопасности государств - членов Организации.


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URL: https://www.vb.kg/462201
Теги:
ОДКБ, Таджикистан, учения
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