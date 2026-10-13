Специалисты из Кыргызстана прошли обучение по разминированию в Таджикистане

В Таджикистане 18 специалистов из пяти стран Центральной Азии завершили трёхнедельный учебный курс по обезвреживанию взрывоопасных предметов. В обучении участвовали представители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Курс первого уровня прошёл при поддержке Программного офиса ОБСЕ в Душанбе в сотрудничестве с Министерством обороны Таджикистана.

Программа включала теоретические занятия и практические упражнения. Её цель - укрепить профессиональные навыки специалистов в области обезвреживания взрывоопасных предметов и гуманитарного разминирования.

Участие представителей всех пяти стран позволило им обучаться по единой программе, обмениваться опытом и вырабатывать общие профессиональные подходы.

ОБСЕ поддерживает специализированную подготовку и региональное сотрудничество в Центральной Азии для укрепления национального потенциала, повышения готовности к рискам, связанным со взрывоопасными предметами, и защиты местных сообществ.

Для Кыргызстана участие в таких программах - возможность развивать профессиональные компетенции специалистов и укреплять взаимодействие со странами региона в сфере безопасности.