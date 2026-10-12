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Для АЗС в Кыргызстане планируют утвердить единые правила безопасности

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Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР вынесло на общественное обсуждение проект приказа, устанавливающий сплошной регламент работы для стационарных, передвижных и контейнерных автозаправочных станций. Документ охватывает объекты, реализующие бензин и дизельное топливо, но не распространяется на газовые и многотопливные комплексы. Инициатива направлена на минимизацию рисков возгораний, техногенных аварий, экологических разливов и отравлений.

Согласно проекту, персональную ответственность за соблюдение промышленной, пожарной и экологической безопасности возложат на руководителей станций, а на каждом объекте назначат ответственных лиц за электрохозяйство, охрану труда и отдельные смены. Территории АЗС должны оборудовать твердым покрытием, системой очистки ливневых стоков и односторонним движением с изолированным въездом и выездом. Стоянка постороннего транспорта на заправках будет запрещена, за исключением специально отведенных мест, а в зоне станций вводится табу на высадку хвойных деревьев и растений, выделяющих пух.

Особое внимание уделено приёму и хранению топлива. На площадках для автоцистерн потребуется обязательное заземление и наличие минимум двух 100-литровых передвижных огнетушителей. Предельный объем заполнения резервуаров ограничен 95%, а при достижении 90% должна срабатывать автоматическая световая и звуковая сигнализация. Кроме того, устанавливается жесткий график обслуживания емкостей: зачистку и средний ремонт необходимо проводить не реже одного раза в два года, а текущий осмотр - каждые полгода.

Проект также запрещает эксплуатацию оборудования с утечками, сорванными пломбами или техническими дефектами. Топливораздаточные колонки будут подлежать регулярной госповерке, а сам персонал - обязательной аттестации и обеспечению средствами защиты. На каждой станции также потребуется ведение полного пакета техпаспортов и журналов учета, а также наличие молниезащиты, аптечек и утвержденного плана ликвидации ЧС.


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URL: https://www.vb.kg/462208
Теги:
АЗС, Кыргызстан
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