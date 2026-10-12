В Дании начались испытания роботов для супермаркетов

Крупнейший ритейлер Дании Salling Group начал испытания автономных роботов Hive, созданных для автоматизации рутинных процессов в розничной торговле.

Пилотный проект стартовал в пригороде Копенгагена в магазине сети Føtex. Машины, разработанные датским стартапом Hive Robots на базе аппаратной платформы китайской компании Unitree, обучают одной из самых трудоёмких задач в ритейле - раскладке и пополнению ассортимента на полках.

Сейчас тестовые образцы работают под постоянным контролем операторов, которые помогают искусственному интеллекту распознавать разнообразную упаковку и оттачивать точность захвата предметов. Разработчики рассчитывают, что к началу 2027 года системы смогут выполнять весь цикл раскладки полностью самостоятельно.

Основную нагрузку планируют перенести на ночное время, когда торговые залы закрыты для посетителей. Это связано не только с текущей скоростью работы машин, которая пока уступает человеческой, но и с нормативными ограничениями: действующее законодательство Дании требует дополнительного регулирования для использования подобного оборудования в присутствии покупателей.

По оценкам представительства Føtex, линейный персонал магазинов расходует на сортировку и расстановку продукции до половины своего рабочего времени. Внедрение робототехники позволит освободить сотрудников от тяжелого монотонного труда и переориентировать их на консультацию клиентов и обслуживание в зале.

В перспективе функционал роботов планируют расширить: они смогут в автоматическом режиме отслеживать сроки годности, выявлять пустые позиции на стеллажах и возвращать на место случайно оставленные покупателями товары. При успехе эксперимента Salling Group, объединяющая свыше two тысяч торговых точек в шести странах Европы, рассмотрит возможность масштабирования технологии.