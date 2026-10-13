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Энн Карсон: как древние мифы стали языком современной литературы

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- Светлана Лаптева
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Канадская писательница получила Нобелевскую премию по литературе за творчество, в котором античные герои переживают вполне современные чувства. Она превращает мифы в истории о любви, одиночестве и поиске себя, а стихи соединяет с прозой, философией и даже визуальным искусством.

8 октября 2026 года Шведская академия присудила Нобелевскую премию по литературе канадской поэтессе, переводчице и исследовательнице античности Энн Карсон. Её творчество отметили за смелость и изобретательность, а также за создание новых литературных форм в диалоге с классической традицией.

Разобраться, чем необычна Карсон и почему древнегреческие сюжеты в её книгах звучат современно, помогает писательница Вера Богданова. В своей статье для "Кинопоиска" "Античность как новый черный: за что Энн Карсон получила Нобелевскую премию" она показывает, как автор соединяет далёкие эпохи, неожиданные образы и разные литературные жанры.

Миф о чудовище, которое оказалось подростком

Одна из самых известных книг Карсон - "Автобиография Красного" (Autobiography of Red), опубликованная в 1998 году. В её основе лежит древнегреческий сюжет о Герионе - красном крылатом чудовище, которого победил Геракл.

Но Карсон меняет привычную перспективу. Вместо того чтобы рассказывать о подвиге героя, она сосредотачивается на самом Герионе. В её книге это подросток-аутсайдер, который взрослеет, влюбляется и переживает разбитое сердце.

Так древний миф превращается в историю, понятную современному читателю. За образом чудовища проступает человек, который пытается понять себя и найти своё место в мире.

Вера Богданова обращает внимание именно на этот приём: Карсон берёт второстепенного персонажа старого текста и даёт ему собственную жизнь. То, что в античном источнике могло занимать всего несколько строк, у неё становится целым миром.

Мэрилин Монро и Елена Троянская - две истории об одной красоте

Карсон умеет соединять персонажей, которых разделяют тысячелетия. В её творчестве Мэрилин Монро оказывается рядом с Еленой Троянской - женщиной, чья красота стала причиной легендарной войны.

Такое сопоставление позволяет взглянуть на красоту не только как на дар, но и как на силу, которая превращает женщину в объект чужих желаний и фантазий. За известными образами Карсон ищет человеческие судьбы, противоречия и цену славы.

В её книгах древность не выступает музейным экспонатом. Она вступает в разговор с современной культурой - и этот разговор порой оказывается неожиданным, ироничным и болезненно актуальным.

Когда пустота на странице тоже становится текстом

Карсон изучала древнегреческую литературу и много лет преподавала классическую филологию. Особое место в её работе занимает поэтесса Сапфо, чьи произведения дошли до нас преимущественно во фрагментах.

В переводе Сапфо Карсон сохраняет обозначения утраченных частей текста в квадратных скобках. Пропуски не маскируются и не заполняются догадками: читатель видит, где слова исчезли, и сам ощущает присутствие утраты.

Этот приём отражает одну из главных тем творчества Карсон - отсутствие. Её интересуют не только то, что человек говорит, но и то, чего ему не хватает; не только присутствие любимого, но и расстояние между людьми.

По наблюдению Богдановой, Карсон обладает своеобразным "стереоскопическим зрением": умеет удерживать одновременно две точки зрения и находить новый смысл там, где сталкиваются разные эпохи, авторы и идеи.

Поэзия, эссе, рисунки и книги-гармошки

Карсон не любит оставаться в рамках одного жанра. Её произведения могут быть романами в стихах, эссе, переводами античных трагедий или экспериментальными книгами, в которых важны не только слова, но и оформление.

Например, её работа Nox, посвящённая памяти брата, оформлена как длинная книга-гармошка в коробке. В ней соединяются личное переживание утраты, перевод древнеримского поэта Катулла, словарные статьи и визуальные элементы.

Сборник Float ("Плавание"), вышедший в 2016 году, состоит из 22 отдельных небольших книг, которые не обязательно читать в фиксированном порядке.

Для Карсон форма - не упаковка готовой мысли, а часть самого произведения. Читатель не просто следует за сюжетом, а собирает смысл из фрагментов, ассоциаций и неожиданных переходов.

Почему её книги говорят с современным читателем

Карсон родилась в Торонто 21 июня 1950 года. Интерес к древнегреческому языку появился у неё ещё в школе, а позднее она стала исследовательницей античной литературы, преподавателем, поэтессой и переводчицей.

Её творческий путь показывает, что академические знания не обязательно должны оставаться в университетских аудиториях. Карсон использует их как инструмент для разговора о человеческих чувствах и противоречиях.

Она не просто пересказывает мифы и не стремится сделать древние тексты удобными для современного восприятия. Напротив, сталкивая прошлое и настоящее, она предлагает читателю выйти за привычные рамки и взглянуть на знакомые вопросы под другим углом.

Возможно, именно поэтому её творчество оказывается актуальным сегодня: мифы продолжают жить не потому, что их сюжеты неизменны, а потому, что каждое поколение находит в них собственные вопросы.


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