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Сборная Кыргызстана U-17 завершила отбор Кубка Азии

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- Самуэль Деди Ирие
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Женская юношеская сборная Кыргызстана по футболу (U-17) завершила выступление в отборочном турнире Кубка Азии 2027 года, потерпев поражение от команды Вьетнама.

Заключительная встреча состоялась 11 октября на стадионе "Да Риа" во вьетнамском городе Хошимин и завершилась победой хозяек со счетом 2:0.

Кыргызстанские футболистки выступали в группе D вместе со сборными Вьетнама, Палестины и Северных Марианских островов.

До встречи с Вьетнамом кыргызстанская команда одержала две победы. В первом матче она разгромила Северные Марианские острова со счетом 18:0, а затем обыграла Палестину - 2:1.

Однако в заключительном поединке сборная Кыргызстана не смогла справиться с соперницами и завершила квалификацию с шестью очками после трех матчей.

Всего за время отборочного турнира кыргызстанские футболистки забили 20 мячей и пропустили три, одержав две победы при одном поражении.

Согласно регламенту, путевки в финальную часть соревнований получают только победители своих групп. Таким образом, поражение от Вьетнама лишило сборную Кыргызстана возможности продолжить борьбу за выход на континентальное первенство.

Финальная стадия Кубка Азии U-17 среди девушек пройдет в 2027 году в Китае.


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URL: https://www.vb.kg/462217
Теги:
женский футбол, Кыргызстан
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