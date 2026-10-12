Сборная Кыргызстана U-17 завершила отбор Кубка Азии

Женская юношеская сборная Кыргызстана по футболу (U-17) завершила выступление в отборочном турнире Кубка Азии 2027 года, потерпев поражение от команды Вьетнама.

Заключительная встреча состоялась 11 октября на стадионе "Да Риа" во вьетнамском городе Хошимин и завершилась победой хозяек со счетом 2:0.

Кыргызстанские футболистки выступали в группе D вместе со сборными Вьетнама, Палестины и Северных Марианских островов.

До встречи с Вьетнамом кыргызстанская команда одержала две победы. В первом матче она разгромила Северные Марианские острова со счетом 18:0, а затем обыграла Палестину - 2:1.

Однако в заключительном поединке сборная Кыргызстана не смогла справиться с соперницами и завершила квалификацию с шестью очками после трех матчей.

Всего за время отборочного турнира кыргызстанские футболистки забили 20 мячей и пропустили три, одержав две победы при одном поражении.

Согласно регламенту, путевки в финальную часть соревнований получают только победители своих групп. Таким образом, поражение от Вьетнама лишило сборную Кыргызстана возможности продолжить борьбу за выход на континентальное первенство.

Финальная стадия Кубка Азии U-17 среди девушек пройдет в 2027 году в Китае.