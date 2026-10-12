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Кыргызстан завоевал бронзу чемпионата Азии по настольному теннису

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Кыргызстана заняла третье место на Азиатско-Тихоокеанском чемпионате по настольному теннису среди спортсменов с нарушением слуха, который проходил с 3 по 10 октября в малайзийском городе Пенанг.

На международном турнире страну представили три спортсменки - Акжолтой Токбаева, Жанара Табылдыева и Аделя Садыкова. По итогам соревнований кыргызстанская команда завоевала бронзовые медали в командном зачете.

Под руководством тренера Жанболота Тилемиш уулу спортсменки сумели войти в тройку призеров чемпионата.

Примечательно, что сборная Кыргызстана впервые выступила на данном международном турнире в командном составе. Несмотря на дебют, кыргызстанские теннисистки смогли добиться призового результата.

Завоеванные бронзовые медали стали важным достижением для отечественного адаптивного спорта и продемонстрировали потенциал кыргызстанских спортсменок на международной арене.


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URL: https://www.vb.kg/462219
Теги:
настольный теннис, чемпионат, Кыргызстан
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